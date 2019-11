Los diabéticos exigen igualar el acceso a sensores de glucosa en todas las CCAA

Los más de 6 millones de pacientes de diabetes tipo 1 que hay en España exigen al Gobierno que iguale con urgencia la disponibilidad de los sensores de monitorización de glucosa tipo 'flash', con independencia de la Comunidad Autónoma. Así lo ha comunicado la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Federación Española de Diabetes (Fede), quienes instan al Congreso a ofrecer una solución que luche contra los pinchazos: "Tenemos problemas con el acceso a estos sensores o a los nuevos fármacos dependiendo de la comunidad autónoma. Eso no es equitativo y trae problemas para los pacientes", ha reivindicado la presidenta de la SED, Anna Novials.

En el marco del encuentro por el Día Mundial de la Diabetes que el Congreso de los Diputados, concretamente, en la Sala Ernest Lluch del Congreso, y que no ha contado con la presencia de representantes de partidos políticos. Además, durante la noche de este jueves, la fachada del Parlamento español se teñirá de azul como acción conmemorativa.

Durante el encuentro, que este año tenía como lema 'Diabetes y Familia', la familia Ballesteros, que tiene varios miembros afectados por diabetes tipo 1, ha relatado su caso. Gema, la madre, paciente desde los cuatro años, sí que tienen acceso gratuito a los sistemas de monitorización dado que la enfermedad le arrebató la visión de un ojo. También su hija, diagnosticada en 2015, cuenta con este servicio al ser menor de 18 años.

Por contra, su hijo Carlos no está en la misma posición. En su caso no puede acceder de forma financiada a estos dispositivos: "Yo, por suerte, puedo pagar el precio de estos sensores. Pero tenemos que eliminar las diferencias entre comunidades autónomas, porque muchas familias no se los pueden costear", relata Carlos.

El coste de la diabetes

Esta enfermedad, tiene costes para las arcas del Estado por un valor de hasta 23.000 millones de euros, entre los 5.400 millones de gasto directo y los 17.600 de indirecto. En España, alrededor de unos 6 millones de personas padecen esta enfermedad, sumando los diferentes tipos (1, 2 y gestacional), de los cuales 5,3 millones son pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la que está asociada a la obesidad, según datos del 'Estudio di@bet.es'. Todos los años llegan a diagnosticarse más de 386.000 nuevos casos.