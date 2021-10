ERC presiona sobre los PGE y advierte que la ley audiovisual "no es suficiente"

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha advertido este sábado de que llegar a un acuerdo con el Gobierno para aprobar la ley del audiovisual, que establezca cuotas para las producciones en catalán en las plataformas, es "una condición necesaria pero no suficiente" para apoyar los presupuestos del Estado de 2022.

En declaraciones a los medios, Vilalta ha señalado que si no hay un acuerdo definitivo sobre la nueva ley del audiovisual que prepara el Gobierno antes del 31 de diciembre que garantice los porcentajes de producción, doblaje y de subtitulación en lengua catalana, ERC no dará su apoyo a los presupuestos generales. Se trata de un paso más en la negociación abierta por parte de los independentistas con el Gobierno para aprovechar al máximo su apoyo puntual al Gobierno y apuntalar el control de sus medios audiovisuales.

Aún así, ha precisado que esta ley no es la única condición de los republicanos, sino que supone un punto de partida para una posterior negociación de las cuentas del Estado. "Esto nos ha servido para negociar la enmienda a la totalidad, para el hecho de no presentarla y abrir la puerta a la negociación, pero ahora iremos a negociar los presupuestos", ha subrayado Vilalta, que ha añadido que en ERC "tenemos muchos motivos para no fiarnos de aquello a lo que se compromete el Gobierno del Estado". "Por tanto, o hay un acuerdo con ERC y hay cuotas" para el catalán y las otras lenguas cooficiales en la ley del audiovisual, o Esquerra no votará los presupuestos del Estado.

Concesiones pendientes

De llegarse a un acuerdo en la ley audiovisual, se abriría la puerta a negociar otros aspectos que defiende el Gobierno catalán, como traspasos pendientes y cuestiones en los ámbitos económico y social, además de la aprobación de inversiones y su ejecución en Cataluña.

ERC anunció este viernes que no presentará enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado de 2022 tras llegar a un pacto para fijar la cuota de las tres lenguas cooficiales en la nueva ley audiovisual, lo que implica que las cuentas públicas seguirán su trámite en el Congreso después de que el PNV también haya descartado un veto.