ERC asegura que la sentencia es la mayor agresión desde el juicio a Companys

ERC ha sostenido este lunes, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, que "la democracia ha muerto en el Estado" y que la hoy vivida es "la mayor agresión" a Cataluña desde el juicio al expresidente catalán Lluis Companys, fusilado en 1940.

Así se han expresado en una rueda de prensa en el Parlament la secretaria general adjunta y portavoz del partido, Marta Vilalta, y el portavoz del grupo del Congreso, Gabriel Rufián, que han comparecido acompañados por varios diputados de la cámara catalana.

Mira también Sánchez avisa que si Torra opta por la vía unilateral no dudará en aplicar otro 155

"Los catalanes ante estas agresiones siempre nos hemos defendido de la misma manera. En la calle, de manera cívica y pacífica. No conocemos otra forma de hacerlo", ha dicho Rufián, que también ha llamado a responder "en las urnas" al fallo del Supremo: "Si su venganza ha sido una sentencia, la nuestra será una urna".

Vilalta ha asegurado que "esta sentencia no es justicia" sino que "responde a una voluntad de venganza por parte de los poderes del Estado", y ha aseverado: "Hoy el Estado ha escrito su propia sentencia". "Condenan a estas doce personas porque no pueden condenar a todo un pueblo", ha proseguido la portavoz del partido, que ha indicado que este fallo "no busca ninguna solución, busca el escarnio".

Ha añadido que "la represión solo agrava este conflicto político" y que "la única solución es la democracia y la política". "Amnistía, autodeterminación y república catalana", ha sentenciado Vilalta, que ha situado estos tres elementos como la guía política a seguir por ERC.

Rufián ha afirmado que "la inmensa mayoría de la población catalana" considera que el fallo del Supremo es "una salvajada" y que "la irresponsabilidad es histórica", dado que la "desafección" que parte de la población catalana pudo sentir a raíz de la sentencia del Estatut se ve hoy "multiplicada por diez mil".

Ha censurado asimismo la "miopía, el salvajismo y la barbaridad" que supone, a su juicio, "suscribir, apoyar y jalear esta sentencia". Y ha avisado finalmente de que "las venganzas, en política y en la vida, siempre salen mal".