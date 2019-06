Fran Rivera a Isabel Pantoja: "Cuando lo necesita saca a mi padre a relucir"

Fran Rivera se ha tenido que pensar la respuesta cuando en 'Espejo Público' Susanna Griso le ha mostrado la confesión de Isabel Pantoja a Mónica Hoyos en la isla de 'Supervivientes'. Según la tonadillera, entre ellos se llamaban 'gordo' y 'princesa'. En el plató se ha visto las declaraciones recogidas por una revista del corazón y antes de que el colaborador respondiera, la presentadora ha dado paso a la publicidad. A la vuelta Rivera ha sido muy claro: "Me da pena que cuando lo necesita saca a mi padre a relucir y creo que ya lo ha utilizado mucho". Y continúa: "No creo que lo quisiera tanto cuando a sus hijos no les ha dado lo que el quería que tuviéramos. Está bien para el show", remata.

Rivera asegura que la convivencia con ella cuando eran pequeños fue breve y "muy diferente si estaba o no mi padre delante". Pantoja aseguró que la primera vez que vio a Paquirri fue en su camerino, después de una corrida de toros, y el torero tenía una foto de sus hijos en la mano. "Me la enseñó y le dije que ya los conocía". Se conocieron por José María Manzanares y "cuando se nos cruzó la mirada fue un flechazo". De ese encuentro ambos salieron pensando que "No se me escapa ni con alas". Continúa Pantoja asegurando que se trató de la historia de amor más bonita que "puedas imaginar".