Gamarra ve "inaceptable" que Podemos participe en la marcha de presos de ETA

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha calificado de "inaceptable" la adhesión y participación de Podemos en la manifestación que esta tarde recorrerá las calles de Bilbao en defensa de los presos de ETA y convocada por Bildu y Esquerra. Ante ello, además, ha querido preguntar a Pedro Sánchez: "¿Va a consentir que sus socios de Gobierno participen en estas manifestaciones donde se apartan de las víctimas y se apoya a los presos?".

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones en Logroño donde ha querido mantener un encuentro con la comunidad venezolana de La Rioja y el eurodiputado del PP, Leopoldo López Gil. Además, la diputada del PP ha querido analizar cuestiones de actualidad política como la manifestación de esta tarde en Bilbao que también tendrá su réplica en Bayona.

Para el Partido Popular -ha reiterado Gamarra- "es inaceptable la presencia en esta manifestación de quien ya forma parte del Gobierno de España". Una situación "impresentable para una democracia como la española", ha continuado, porque "muestra el desprecio más absoluto a las víctimas del terrorismo". "Es lamentable que esto suceda hoy en España por parte de quienes son miembros del Gobierno de Sánchez y, por tanto, representan a todos los españoles". Ante ello, ha finalizado, "exigimos una rectificación y que Pedro Sánchez dé una explicación sobre el respaldo o no de sus socios de Gobierno en esta manifestación donde se apoya a los presos de ETA".

Exige a Sánchez que rompa relaciones con Torra

Por otro lado, ha instado al presidente del Gobierno a "romper todo tipo de relación" con quien "ya no tiene derecho a ostentar el título del presidente de los catalanes" y exige la "convocatoria inmediata de Pleno en el Parlamento catalán" para que tome el acta de diputado el nuevo que sustituirá a Quim Torra. Cuca Gamarra ha realizado esas declaraciones en Logroño tras las resoluciones de ayer del Tribunal Supremo que mantenían la inhabilitación de Torra como diputado, acordada por la Junta Electoral Central. Tras ello, ha explicado, "hoy hablamos del expresidente Torra y del exdiputado Torra" y, por tanto, "es urgente que se convoque un pleno para que el nuevo diputado asuma su credencial".

"Si no se sigue ese camino y no se convoca de manera inmediata -ha reflexionado Gamarra- se estarán situando al margen de la ley y el PP llevará a cabo todas las acciones necesarias desde el punto de vista judicial para reponer la legalidad". Además, ha continuado, "de no convocarse, el presidente del Parlamento catalán estará incurriendo en una conducta de prevaricación y Torra estará llevando a cabo un delito de usurpación".

En este punto, Gamarra ha querido también lanzar un mensaje a Pedro Sánchez para que "lleve a cabo las acciones necesarias para la aplicación de la ejecución de la sentencia y las resoluciones de la junta provincial de Barcelona para dejar sin efecto el acta de Torra y emitir la credencial de un nuevo diputado".Además, "le pedimos que no lleve a cabo ninguna reunión o mantenga contactos con quien ya no tiene la legitimidad porque ya está inhabilitado". En este punto, ha continuado Gamarra, "Sánchez no puede en nombre de los españoles ni tratar con aquel que ya es expresidente ni llevar a cabo reuniones con personas que han sido condenadas e inhabilitadas".

Todo porque "quien no puede situarse al margen de la ley es el presidente del Gobierno de España y tiene la obligación de instar a que se convoque ese pleno así como la obligación de romper todo tipo de relaciones con quien ya no tiene derecho a ostentar el título de presidente de los catalanes".Con las últimas resoluciones, ha explicado Gamarra, "se ratifica el trabajo del PP en defensa del estado de derecho con un objetivo, la ejecución de las sentencias condenatorias tanto a Junqueras como a Torra que establecían la inhabilitación".