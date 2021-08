El Gobierno acusa al PP de escudarse en "excusas cambiantes" respecto al CGPJ.

El Gobierno ha arremetido duramente contra el PP por su "nulo sentido de Estado" y por "incumplir la Constitución y la Ley" al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con "excusas cambiantes" desde hace "mil días". "No puede el PP, que ha gobernando tantos años, incumplir todos los días la Constitución y la Ley porque la Ley no les gusta. Lleva 35 años en vigor y se ha renovado el Consejo con distintos partidos en el poder y ahora decide que como no le gusta, no la cumple", ha afirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Bolaños ha querido así trasladar la "gravedad de que el principal partido de la oposición bloquee mil días" el órgano de Gobierno de los jueces, algo que es "insólito" pues "el bloqueo es evidente". Para ello, ha continuado, el PP emplea "excusas cambiantes" pero "siempre manteniendo esa falta absoluta de voluntad para renovar el CGPJ" por lo que "demuestra un nulo sentido de Estado".

El ministro ha dicho que es "totalmente legítimo" que el PP quiera cambiar la Ley "que ha servido con gobiernos de todo los colores" pero "tendrán que tener mayoría parlamentaria para hacerlo", algo que tampoco pasó en la última legislatura de los populares, cuando renovaron el Consejo en 2013. Pese a este escenario, el Gobierno dice "tenderles la mano para llegar a un acuerdo cuanto antes" si bien fuentes de Moncloa precisan que ahora mismo "no hay contactos". La renovación, ha añadido Bolañoa, serviría así para que "los que se dicen Constitucionalistas cumplan la Constitución y los que se dicen defensores del Estado de Derecho, cumplan la Ley".

Bolaños ha reconocido que "empieza a haber problemas de nombramientos" ya que al estar en funciones -por un ley impulsada por los dos partidos de Gobierno- no pueden hacerlos y la situación empieza a ser especialmente problemática en el Tribunal Supremo. Por ello, espera poder dar "un paso adelante en el prestigio de nuestro estado de Derecho" renovando el CGPJ.