Plus Ultra apelará al CGPJ y la Fiscalía si sigue el retraso del pago de las ayudas

Plus Ultra Líneas Aéreas ha mostrado su "máxima preocupación" ante el retraso de la decisión judicial sobre el pago de los 34 millones de ayuda pública, concedido por Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), ya que "causa graves daños tanto a la aerolínea como a terceros", por lo que no descarta apelar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía. En un comunicado, la aerolínea ha aclarado que, pese a haber entregado en tiempo y forma toda la información requerida, no tiene constancia de que la magistrada que instruye el caso haya tomado aún una decisión y no entiende por qué se está retrasando la resolución.

Además, la resolución favorable a la aerolínea ha contado con el apoyo ante la jueza tanto de la Abogacía del Estado como la Fiscalía del Estado en los últimos días. De mantenerse el retraso sin justificación, Plus Ultra ha advertido que, ante la urgencia y la necesidad de recibir la financiación, deberá hacerlo constar ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Préstamo paralizado

La juez de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, paralizó el pasado 22 de julio la ayuda pública a la compañía Plus Ultra en lo relativo al pago de 34 millones de euros, concedido por Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

La juez señala que "el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta de la existencia de este procedimiento" judicial.

La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a "una entrega no justificada" supondría "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior".