La industria de defensa 'recela' tras la pugna del Gobierno por el gasto militar.

La cumbre de la OTAN de la semana pasada fue un éxito. Madrid fue el foco de atención mundial para definir el concepto estratégico (las líneas de actuación de la Alianza Atlántica para los próximos 10 años). Un escenario que convirtió a nuestro país en el lugar de atracción de innumerables empresas de defensa de Occidente. Sin embargo, una semana después de la cumbre saltó la polémica: el ala socialista incluyó un paquete de inversión militar de 1.000 millones que provocó el enfado de su socio, Unidas Podemos, que activó la Comisión de Seguimiento del pacto de coalición. Una pugna que ha llenado de incertidumbre al sector consciente de que echa por tierra todo el clima propenso hacia la industria durante la semana anterior.

Fuentes del sector reconocen a este periódico que "este tipo de enfrentamientos públicos del Gobierno crean inestabilidad para la industria". Por otro lado, desde otras compañías relacionadas con la defensa prefieren "no especular" acerca de la polémica medida aprobada en el Consejo de Ministros (un gasto 'extra' de 1.000 millones para inversión militar) que ha generado una nueva crisis dentro del Ejecutivo y una oleada de críticas por parte de sus socios. "Aún se desconoce el destino concreto de la inversión y de qué partida presupuestaria puede salir", dicen desde el sector.

Una realidad que dista mucho de los mensajes optimistas que transmitían a este periódico algunas empresas del sector durante la semana de la propia cumbre. De esta forma, el continuo roce de los dos partidos del Gobierno en torno al aumento en inversión militar genera un ambiente desfavorable para el impulso de la defensa de España. Un sector que puede convertirse en uno de los motores de la recuperación del país por medio de las fuertes inversiones que obliga el contexto internacional actual; y que pueden enderezar un PIB cuyas previsiones de crecimiento para este año se han reducido en los últimos meses.

Según los últimos informes, hay 509 empresas en el sector. La cifra de negocio de la industria de defensa fue de 6.654 millones de euros, suponiendo las ventas internacionales el 84% del negocio (5.575 millones el último año del que se tiene datos). Además, la industria ha generado unos 23.500 empleos directos y otros 57.000 indirectos. Entre las empresas que destacan del sector nos econtramos con Airbus, Aciturri, Escribano Mechanical&Engineering, Thales, Navantia o Indra, entre otras.

La industria de defensa 'recela' tras la pugna del Gobierno por el gasto militar. EMAD

Por otro lado, existen otras críticas dentro del sector, donde destaca lo que se conoce como el planeamiento operativo (que viene a ser la estrategia a seguir a 10 años sobre en lo que invertir teniendo en cuenta las necesidades, los plazos y los objetivos). Así, según denuncian no existe una hoja de ruta clara sobre en lo que invertir. Por otro lado, fuentes empresariales del sector del armamento advierten del envejecimiento de nuestro material bélico que nos aleja del nivel tecnológico de otros países de nuestro entorno como Francia o Italia. Además, alertan de la fuerte adquisición de nuevos medios por parte de Marruecos.

Desde TEDAE (que es la principal asociación que reune a las empresas en el ámbito de defensa), su presidente, Ricardo Martí, confía en que la actual pugna sea "una tormenta temporal" y espera a que no afecte a la imagen de nuestro país por parte de los inversores extranjeros. No obstante, remarca que "las cantidades presupuestarias que se van a aprobar en los próximos ejercicios son dignas de mención y aplauso. A mí lo que me gustaría destacar, sobre todo, es la idea de la estabilidad presupuestaria".

"Es un momento como el que nunca hemos tenido dentro de la industria en los últimos años. Se ha celebrado una cumbre que ha sido un éxito en un momento en el que Europa está en guerra. Hay una serie de aspectos positivos que son tangibles, que se han podido ver, como la decidida apuesta por el fortalecimiento de nuestra industria y, por otro lado, se han visto una serie de intangibles, como puede ser una mayor comprensión de la opinión pública española de la importancia de nuestro sector", apunta.