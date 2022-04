Madrid se persona como acusación particular contra Luis Medina y Luceño. 

Toma medidas legales. El Ayuntamiento de Madrid se ha personado en concepto de perjudicado como acusación particular en el proceso judicial abierto sobre la investigación contra dos empresarios por una presunta estafa en la adjudicación de material sanitario para la ciudad. Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien ya avanzó el miércoles cuáles eran sus planes.

"El Ayuntamiento ya se ha personado. Se nos notificó ayer y se ha presentado, por tanto, el escrito ante el juzgado con la firme voluntad de ejercer todas las acciones para restituir hasta el último céntimo que se pudiera haber estafado al Ayuntamiento de Madrid", ha trasladado ante los medios de comunicación tras visitar el Museo de Bomberos de la capital. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por cobrar comisiones millonarias al "inflar" el precio de la compra de material sanitario por valor de 10,8 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid tras firmar tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

"Nosotros tenemos la convicción clara de que si se ha producido una estafa... hasta el último céntimo estafado, va a tener que ser reembolsado al Ayuntamiento de Madrid, y por tanto, que desde ese punto de vista se nos hizo un ofrecimiento de acciones, e incluso antes de que se nos hiciera un ofrecimiento de acciones ya dijimos con claridad que nos pretendíamos personar en esta causa, y por tanto nos hemos personado de forma inmediata", ha explicado a continuación.

Así, ha insistido, la finalidad es "devolver al Ayuntamiento de Madrid, y por tanto a los madrileños, hasta el último céntimo que podría haber sido objeto de estafa". No se han personado antes, ha continuado, porque "la instrucción 4/2013 de la Fiscalía General del Estado" dice "que uno no se puede personar en unas diligencias abiertas por la Fiscalía de investigación". "Por tanto no hay un procedimiento judicial en el que uno se pueda personar, son diligencias previas que tramita la Fiscalía, pero insisto, la instrucción 4/2013 dice que no cabe la personación en esa clase de diligencias", ha finalizado.

Acepta una auditoría externa por los contratos

Por otra parte, Almeida se ha mostrado este viernes partidario de llevar a cabo una auditoría externa de los contratos de emergencia realizados en la pandemia, tal y como solicitaba ayer Cs, su socio de Gobierno, porque el Consistorio de la capital "no es un 'Bienvenido míster Marshall'". "Desde luego nosotros, cualquier actuación en la cual pueda quedar claro un ejercicio de transparencia por parte del Ayuntamiento de Madrid estamos absolutamente de acuerdo. Desde luego nosotros apoyamos cualquier acción tendente, sin duda, a que haya transparencia en el Ayuntamiento", ha explicado ante los periodistas tras visitar el Museo de Bomberos de Madrid.

Tal y como expuso ayer, ha reiterado que se enteró de que la intervención de su primo a través de la información publicada por 'eldiario.es'. A su primo "le contacta una conocida común donde le indica que Luis Medina tiene interés en hacer llega al Ayuntamiento, que tenía la capacidad de poder suministrar material sanitario".

"Insisto que me enteré una vez que se publica la noticia en eldiario.es, y cuando tiramos de la documentación existente, de los correos electrónicos, y entonces, efectivamente aparece, y entonces llamo a mi primo, le pregunto, y me explica exactamente lo que les he dicho a todos ustedes, y por cierto, aprovecho para decir, de verdad, ¿qué sería de nuestra situación si la Fiscalía hubiese apreciado cualquier indicio de responsabilidad?", ha sugerido.

"La Fiscalía dice que no hay responsabilidad"

"¿Qué estarían diciendo si estuviésemos en estos momentos señalados o imputados? Porque insisto, se están pidiendo responsabilidades, dimisiones, mociones de censura... se está haciendo una cacería por parte de la izquierda, somos diana preferente del sanchismo en Madrid, cuando la Fiscalía dice que no hay responsabilidad", ha argumentado. Así, cree que "debe ser el primer caso, el primer caso, en el que se pide la dimisión no por estar imputado sino porque después de quince meses de investigación la Fiscalía descarta cualquier irregularidad".

En este punto ha criticado que se exijan responsabilidades "a los que no han sido citados, a los que por supuesto no han sido imputados, y a los que la Fiscalía, después de quince meses de investigación dice que no hay nada, que aquí el perjudicado es el Ayuntamiento".

Dos correos electrónicos y llamada de agradecimiento

Almeida ha vuelto a explicar que el empresario Luis Medina se puso en contacto con el Consistorio "con dos correos electrónicos del 18 y 19 de marzo, y a partir de ahí se produce el contacto telefónico". Ha aseverado que "por tanto el Ayuntamiento de Madrid en aquel momento no atendía, en ningún momento, pero en aquel momento especialmente a persona conocida o no conocida, lo único que atendía era la posibilidad de conseguir material sanitario para que los servidores públicos que salían a la calle en esos momentos y que se estaban jugando la salud, lo hicieran en las mejores condiciones posibles".

Sobre la llamada que él realiza a Medina para agradecerle la donación de 183.000 mascarillas fue "después de la formalización del contrato y fue para agradecerle, para que no haya más suspicacias, como hacía con todos los que en aquel momento hacían donaciones al Ayuntamiento". "Me parecía que había que agradecer", ha subrayado.

"La llamada que yo hago a Luis Medina... vamos a ver, parece ya sorprendente el reconocimiento de una llamada, que diga en qué consiste y que eso me incrimine. Estamos llegando a extremos surrealistas. Si lo sé, es que no lo digo. Pero si digo que llamo a Luis Medina, digo el objeto de la llamada a Luis Medina", ha criticado. "Sí, hice la llamada a Luis Medina, sí, después de la formalización del contrato, y sí, porque donó 183.000 mascarillas en el Ayuntamiento. Entenderán que si hubiera sabido que Luis Medina iba a emplear dinero del Ayuntamiento en lo que lo empleó, no le hubiera hecho esa llamada", ha zanjado.