Aguado al escuchar la comparecencia de Ayuso: "Miente, qué irresponsabilidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que ha puesto su cargo a disposición de los madrileños para que el martes 4 de mayo puedan elegir qué políticas quieren en las urnas. "No me puedo permitir que Madrid se pare ahora", ha dicho. En una declaración institucional tras disolver la Asamblea de Madrid, Ayuso ha confirmado la convocatoria de elecciones el 4 de mayo argumentando que no podía asumir el riesgo de que Cs y PSOE presentaran una moción de censura.

Ayuso ha argumentado que no podía asumir el riesgo de una moción de censura de Ciudadanos y el PSOE contra ella, y que "después de lo visto y lo leído" si no llegase a tomar esta decisión "Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura, algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones, y causar el desastre de la Comunidad" de Madrid.

La decisión del adelanto electoral la ha tomado Ayuso tras la presentación este miércoles de una moción de censura de PSOE y Cs al PP en Murcia, donde la formación naranja y populares también gobiernan en coalición, para tratar de frenar una iniciativa de este tipo en Madrid.

Ha señalado que "si los votantes y los ciudadanos quieren" seguirá en política al ser preguntado por si encabezará la lista de Ciudadanos a las elecciones adelantadas de mayo en la región. "Empecé en Cs en 2013 en una sede donde éramos 32 afiliados, defendiendo unas ideas y valores en los que creo. La honestidad, la regeneración política, una España sin bandos y si los votantes y los ciudadanos quieren seguiré aquí haciendo humildemente un servicio a mi país", ha indicado en una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

El vicepresidente ha insistido en que de momento no quiere pensar en el adelanto electoral ni en mociones de censura porque "es una falta de respeto a los ciudadanos y debería primar el sentido común". En esta línea ha asegurado que si por él fuera "borraría la primera parte del día" y no habría escuchado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, decir que la región se someterá a unos nuevos comicios tras un año y medio de Gobierno de coalición. "Eso es lo que me gustaría que sucediera. A ver qué dicen los letrados y a ver cómo se resuelve este embrollo", ha sostenido.

Por último, ha planteado sus dudas sobre cómo de va a continuar gestionando la pandemia una vez se ha disuelto la Asamblea de Madrid. "¿Qué va a pasar ahora con la política sanitaria, en manos de quién queda? ¿Qué va a pasar con la política económica? Tenemos 250 millones de euros en ayudas a la Hostelería preparadas para darle al botón de empezar a tramitarlas, lo mismo que las ayudas a la dependencia", ha lamentado.