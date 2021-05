"Más allá de la almendra central no se tiene por qué pagar, esa es la teoría, ¿no?", sostiene una vecina del barrio de La Concepción, que carga unas bolsas de la compra, mientras expresa su sorpresa ante la nueva medida del consistorio madrileño. Este barrio, junto con otros 20 más, perderán el privilegio de no pagar por aparcar. Sin embargo, el barrio está dividido: hay defensores y detractores del nuevo cambio. Por un lado, algunos vecinos y comerciantes muestran indignación por tener que costear algo que ya era gratis, otros, en cambio, lo ven como una oportunidad para reducir la cantidad de coches en el barrio.

"Esto me parece fatal. Ya se paga dentro de la M-30, no sé por qué tienen que poner esto aquí", sostiene una vecina de avanzada edad resignada, "esto es lo que se ha votado, pues es lo que tenemos. Dentro de poco nos pondrán un impuesto por andar por la calle". Lo mismo opina otra mujer de una edad parecida. A ella le parece una "barbaridad" porque "ya se paga bastante en los coches". Estas opiniones contrastan con la de una joven universitaria que afirma que "le parece bien" porque "vienen de otros barrios y aparcan" y, entonces, "está a tope siempre, no hay quien aparque, los que somos de aquí no encontramos nunca sitio".

La zona SER más allá de la M-30: "Ya se intentó y quemaron los parquímetros". Javier Leal

El responsable de un bar de la zona está en sintonía con la nueva medida: "Tenemos a muchos vehículos que están ahora mismo estacionados, que son de los que van al metro. Al final es la pescadilla que se muerde la cola: vienen los de otros barrios, te dejan aquí el coche, se cogen el metro y se van para el centro. Y, al final, cuando llegas tú aquí, no puedes ni aparcar". Lo mismo opina el camarero de un bar próximo "muchísima gente viene aquí. Antes de la pandemia esto era una guerra para aparcar".

"Ya bastante tenemos con lo que hay. Ahora, con la crisis esta del Covid, te recortan por un lado y te hacen pagar por otro. No lo veo justo", dice un joven que está a punto de entrar en su vehículo. Lo mismo opina una jubilada, que va con prisas al médico, y que sostiene que le "parece mal" porque le afecta a ella, a su hija y a su marido. Un treintañero, que está apoyado en la fachada de un edificio mientras fuma un cigarro, muestra cierta preocupación al enterarse de la decisión del consistorio "Yo soy de Talavera de la Reina. Vengo en coche desde ahí hasta aquí para luego coger el metro para ir a trabajar. Si no puedo dejarlo aquí gratis, no sé cómo voy a poder venir".

Un hombre, que tiene una tienda de herramientas, se queja de que muchas veces tiene que dejar la furgoneta en doble fila por la abundancia de coches en la calle. Esta medida la acoge con alegría, "pensando egoístamente lo prefiero, el hecho de que ahora vaya a haber zonas verdes y azules provocará que haya muchos más sitios". Sin embargo, un paquistaní, que tiene una tienda de alimentación, rechaza la medida "debe estar como ha estado siempre, gratis. Esto me afecta. Yo prefiero dejarlo como está. Venir aquí, y encima pagar por aparcar, es mucho peor".

"No me parece mal", dice una madre que viene de recoger a su hija del colegio, "si esto al final sirve para ingresar más en las arcas del ayuntamiento y se traduce en algo bueno para los ciudadanos y para la ciudad, lo veo bien", sentencia. En esa misma calle hay un anciano que marcha a un ritmo acelerado pese a su avanzada edad. La noticia no le pilla por sorpresa y le augura un futuro incierto: "Eso ya lo intentaron, creo que fue por Fuencarral, y acabaron quemando las máquinas del parquímetro".