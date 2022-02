Soria ¡Ya! hace de partido bisagra para que Mañueco gobierne en solitario. 

PP y Soria Ya han acordado este sábado la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de redactar un "acuerdo parlamentario" junto a otras formaciones que permita al PP un gobierno en solitario en Castilla y León sin la presencia de Vox que, en el caso de entrar en el Ejecutivo, provocaría el rechazo de la formación localista. El presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Soria Ya -partido que consiguió tres procuradores en las pasadas elecciones-, Ángel Ceña, han mantenido este sábado una reunión enmarcada dentro de la ronda de contactos del PP para lograr un acuerdo de gobernabilidad en la Comunidad.

Aunque la suma de procuradores del PP (31) y de Soria Ya (3) no alcanza el número de 41 escaños requerido para la mayoría absoluta en la Comunidad, ambas formaciones han salido satisfechas de un encuentro en el que los sorianos han garantizado el apoyo a la investidura de Mañueco siempre que se atienda a sus reivindicaciones y que la formación de Santiago Abascal no entre en el Ejecutivo. "Si Vox entra en el Gobierno, nosotros no seríamos necesarios y nuestras demandas no serían por lo tanto escuchadas", ha argumentado Ceña, que ha reconocido que la mejor opción en estos momentos es que el PP pueda gobernar en solitario con el apoyo de otras formaciones siempre llegando a acuerdos programáticos.

También ha salido satisfecho de la reunión el presidente en funciones y candidato a la reelección, que ha expresado su deseo de que todos los encuentros que ha tenido y los que aún restan sean tan "cordiales" como el que ha cerrado con Soria Ya. De sus reivindicaciones, Mañueco ha situado la línea roja de su partido en la igualdad entre las provincias, de tal modo que no se produzcan agravios con tal de favorecer a una en concreto, como a Soria, aunque ha precisado que muchas de las demandas de esta formación ya están contempladas dentro del programa del PP, como son la radioterapia, las rebajas fiscales u otras medidas para atajar la despoblación, ha citado.

Preguntado por la necesidad de sumar el apoyo de al menos otros siete procuradores para lograr su investidura -solo podría conseguirla con el apoyo de Vox o bien con la abstención del PSOE- Mañueco ha precisado que este encuentro solo es un "primer paso", pues "ya se irá viendo luego" cómo se conformaría esa mayoría parlamentaria. De este modo, Mañueco ha subrayado que el encuentro de este sábado sí que supone "abrir las puertas" a la posibilidad de un acuerdo que sume a otras fuerzas, como la UPL o Por Ávila, con las que se reúne en los próximos días, para un acuerdo parlamentario bajo un Gobierno del PP "sólido, fuerte y en solitario".

De hecho, el portavoz de Soria Ya ha indicado que mantendrá también reuniones con otras formaciones para sondear la posibilidad de llegar a un "gran acuerdo" que permita un gobierno del PP con el apoyo de otras formaciones, aunque este panorama obligaría al PSOE a abstenerse -al menos dos de sus procuradores- para que Mañueco fuese investido en solitario sin requerir del apoyo de Vox. Finalmente, preguntado por las acusaciones del procurador electo de Cs, su exvicepresidente Francisco Igea, que tachó a Mañueco de "cobarde" por no querer reunirse con las formaciones que obtuvieron un solo procurador, el candidato a la reelección ha asegurado que "no tiene nada que decir" de las valoraciones de otras personas, ha apostillado