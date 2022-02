Tudanca atribuye los comicios en CyL a la crisis del PP y les tacha de "radicales". 

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que lo sucedido esta semana en el seno del Partido Popular "es la confirmación evidente" de lo que el PSOE ya había denunciando: "que la irresponsable convocatoria electoral de Mañueco no tenía nada más que ver que con la guerra interna del PP". Pese a ello, el líder regional del PSOE ha reconocido que no se alegra del "espectáculo" que se está dando en este país con respecto a la "batalla terrible y descarnada" entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del partido, Pablo Casado.

"No, no me alegro primero, porque aleja, una vez más, a los ciudadanos de la política, de la buena política, porque aumenta la desafección, porque debilita las instituciones y porque este país necesita que haya un partido en la oposición que sea alternativa y lamentablemente España hoy no lo tiene", ha lamentado este sábado en Salamanca, donde ha inaugurado el XIV Congreso de Juventudes Socialistas de Castilla y León. El PP, ha agregado, "se está descomponiendo a pasos agigantados fruto de su radicalización, fruto del contagio y de la competición con la extrema derecha". Asimismo, ha acusado estar asistiendo "a unos episodios trufados de una corrupción ya conocida", incluso con "espionaje". En definitiva, ha lamentado Tudanca, "un lamentable espectáculo que afecta a todos, no solo al PP".

"Apenas dos días después de las elecciones y dado que el resultado no es el que Casado esperaba, ha sido aprovechado por Ayuso para abrir las hostilidades y para desangrarse como partido", ha aseverado, para apuntar que "los castellanos y leoneses nunca les han importado, pues lo único que les interesaba era tratar de utilizar estas elecciones como arma arrojadiza de unos contra otros dentro del PP", algo que ha tildado de "falta de respeto absoluto a esta tierra y a su gente".

En este escenario, ha añadido, Mañueco usó Castilla y León "como campo de batalla para ver si rascaba algo en esa guerra interna del PP", dejando a la Comunidad en una posición "muy compleja", ya que "ha abierto las puertas de Vox a las instituciones y ahora está dispuesto a abrirle las del Gobierno". "Y tiene que elegir porque ha sido su responsabilidad", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que enfrente se encontrará a los socialistas, quienes no permitirán un "retroceso de décadas" en materia de igualdad y derechos.