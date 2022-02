Los '15 sin piedad': presidentes de las comunidades autónomas contra Casado..................................

Martes frenético dentro de las filas del Partido Popular. El líder del partido, Pablo Casado, y su segundo, Teodoro García Egea, se niegan a dimitir tras la crisis interna entre los populares por un supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mientras, decenas de cargos públicos -desde diputados regionales hasta presidentes autonómicos- se han pronunciado al unísono de lo expresado por el presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo. Y la petición hacia la directiva es clara: congreso extraordinario. El objetivo de dicha solicitud busca apartar al líder, que aún resisite en la séptima planta de Génova 13.

En su cúpula, sólo le quedan Pablo Montesinos, Ana Beltrán, Antonio González Terol y el secretario general, Teodoro García Egea, al que el presidente del PP no ha dejado caer pese a que se lo han exigido sus dirigentes, barones territoriales y desde este martes también diputados de la dirección del Grupo Parlamentario Popular. Así queda, por ahora, el mapa territorial de los presidentes de partido de cada comunidad autónoma. Solo en el caso de Extremadura, Madrid y Castilla La-Mancha (porque sus líderes no se han pronunciado) la balanza no se ha habría decantado públicamente. En el caso de Navarra es la presidenta Ana Beltrán la que se mantiene fiel al lado de Casado.

Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido de nuevo abrir una nueva etapa en el PP que permita "desbloquear" la actual "situación de colapso" que atraviesa. No ha sido explícito al pedir un congreso pero sí ha mostrado su convicción de que el PP debe "dar voz a la gente". Núñez Feijóo ha dado un paso más y ha asegurado que todos son responsables de la situación en la que se encuentra el partido y, en consecuencia, ha dicho, todos "tenemos que estar a la altura y tomar decisiones, yo entre ellos".

Asturias

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, se ha sumado este lunes a las palabras de Feijóo, para pedir con "urgencia" que el líder nacional del partido, Pablo Casado, "tome una decisión" acerca de la crisis interna. Así lo ha confirmado a través de un mensaje en su red social Twitter.

Muchos afiliados y votantes me trasladaron este fin de semana su enorme preocupación por la situación en la que se encuentra el partido. El sábado hice una llamada a la serenidad, pero también manifesté la necesidad de que nuestro presidente nacional tomara una decisión urgente. — Teresa Mallada De Castro (@TereMalladaPP) February 21, 2022

Cantabria

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, cree que el líder nacional del partido "tiene que saber que ha llegado el momento de pasar página y de abrir una nueva etapa" que, a su juicio, debe encabezar "sin ninguna duda" el líder gallego. Y sostiene que su sucesor tiene que ser Núñez Feijóo, que es "el líder natural y nos tiene a todos detrás". Además, ha defendido que es "un referente moral y político hace mucho tiempo", está "en un momento de una plena madurez" y "nadie como el tiene en este momento a España en la cabeza".

País Vasco

El presidente del partido en dicho territorio, Carlos Iturgaiz, ha pedido la convocatoria inmediata de un congreso extraordinario en el partido "con una única candidatura de unidad". Iturgaiz ha aludido a la Junta Directiva Nacional convocada por el comité de dirección de populares para el próximo martes y ha indicado que urge que se apruebe en ella la convocatoria inmediata de un Congreso extraordinario "con una única candidatura de unidad, que devuelva la ilusión a todos los militantes y votantes del PP".

Murcia

El viraje más significativo es el del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, amigo de García Egea, y que este martes ha pedido un congreso extraordinario para solventar una situación que es ya "insostenible" después de que la situación haya cambiado mucho desde el jueves y "por desgracia, a peor". "España está por encima de todo y yo como presidente del PP de la Región tengo que representar a los miles de militantes que hay", ha dicho el dirigente murciano, para quien la situación "no puede seguir así" y es necesario "tomar decisiones de forma urgente", ha recalcado.

Andalucía

También el PP andaluz, hasta ahora de perfil en la crisis, ha pedido la celebración "cuanto antes" de un congreso extraordinario con el objetivo de que el PP salga "más unido que nunca", según ha solicitado el portavoz del partido y también el número dos de Juanma Moreno, Elías Bendodo. Aunque el presidente de la Junta no se ha expresado públicamente, se encuentra dentro de los que apoyan la vía de Nuñez Feijóo.

Comunidad Valenciana

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha reclamado un congreso extraordinario, urgente y de unidad para resolver la situación "indiscutiblemente complicada" en el Partido Popular, aunque ha rechazado hablar de nombres o "sillas" porque "es momento de escuchar a los militantes más que a los dirigentes". Así lo ha trasladado a los periodistas tras asistir a un acto empresarial en Valencia, clausurado por el rey Felipe VI, poco después del comunicado emitido por el PP valenciano a favor del congreso extraordinario para "cerrar esta crisis cuanto antes" y "marcar liderazgos fuertes".

Cataluña

El líder catalán del Partido Popular, Alejandro Fernández, ha manifestado a través de redes sociales la necesidad de que haya un congreso extraordinario y, además, ha pedido la destitución del secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Islas Baleares

La presidenta del Partido Popular de Baleares, Marga Prohens, conversó por teléfono este pasado domingo con el líder de los 'populares' para tratar la situación y la crisis que la formación atraviesa. Fuentes del PP balear han confirmado que, durante esta conversación telefónica, Prohens trasladó a Casado el "malestar" de las bases de los 'populares' en las Islas por lo ocurrido en los últimos días. La líder del PP de Baleares se pronunció el pasado viernes, a través de su cuenta de Twitter, sobre la situación del partido, aunque no aludió directamente al enfrentamiento entre la dirección nacional y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En estos momentos se encuentran reunidos para certificar su postura oficial.

Islas Canarias

El PP de Canarias ha solicitado este martes la celebración de un congreso extraordinario en el partido a nivel nacional después de la situación generada entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. En concreto, desde la formación popular en el archipiélago se expone, a través de su cuenta oficial de Twitter, que esperaban que se diera una "solución rápida" por parte de la dirección nacional pero, prosiguen, "ya ha llegado el momento" de que las bases indiquen el camino, de ahí que solicitan la celebración de un congreso extraordinario porque las siglas y los afiliados "están por delante de cualquier cargo". Manuel Domínguez, había pedido este mismo martes al presidente nacional, Pablo Casado, que diera un "paso al frente" con soluciones "en la mano" para salir de este "agujero negro" en el que está inmerso el PP.

Aragón

El Comité de Dirección Autonómico del Partido Popular en Aragón ha decidido, por unanimidad, pedir la celebración de un congreso extraordinario de esta formación en el ámbito nacional y que "acabe con esta etapa y se abra una nueva". Por su parte, el presidente regional, Jorge Azcón, ha considerado que Alberto Núñez Feijóo "es el dirigente territorial en Europa que mejor puede acreditar el éxito" por sus "cuatro mayorías absolutas" al frente de la Xunta.

🔵 El Comité de Dirección del @pparagon ha acordado por unanimidad solicitar la celebración de un Congreso Extraordinario para encontrar una nueva dirección del #PP



➡️ España necesita un @populares unido para desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno



🔎 https://t.co/jYrDRxtipY pic.twitter.com/Jxm4XPtksO — PP de Aragón (@pparagon) February 22, 2022

Castilla y León

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acudirá este miércoles a la cumbre de dirigentes autonómicos, convocada por el líder del partido, Pablo Casado, con una posición común, consensuada con los nueve presidentes provinciales, para exigir la convocatoria de un congreso extraordinario, según informaron a Ical fuentes de la formación 'popular' en la comunidad.

Extremadura

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, también acudirá a la reunión del día 23 de los 'barones' con el líder nacional de la formación, Pablo Casado, para tratar la crisis interna del partido con una "apelación a la unidad" y a tratar de dar "lo mejor" de cada uno. Así, el presidente de este territorio no se ha manifestado.

Castilla La-Mancha

Algunos diputados y senadores del PP por Castilla-La Mancha, entre ellos Vicente Tirado, Rosa Romero, Beatriz Jiménez, José Julián Gregorio o Paco Cañizares, así como figuras relevantes del partido a nivel regional, como su secretaria general y también parlamentaria en la Cámara Alta por designación autonómica, Carolina Agudo, han compartido en sus perfiles de Twitter un comunicado surgido de la afiliación y de las bases que pide a la actual dirección nacional del PP convocar "de forma urgente" a los integrantes del Comité Ejecutivo nacional, de acuerdo con los estatutos, para designar una dirección provisional que se haga cargo de las cuestiones ordinarias del partido hasta la celebración de un congreso. Falta por conocer la opinión del presidente del partido en el territorio, Francisco Nuñez.

La Rioja

El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha asegurado en redes sociales que "el partido vive una situación complicada y es tarea de todos los que tenemos responsabilidades aportar serenidad y, sobre todo, soluciones a la mayor brevedad posible para seguir consolidando un proyecto que es la única alternativa al Sanchismo y al desgobierno de Andreu".

El partido vive una situación complicada y es tarea de todos los que tenemos responsabilidades aportar serenidad y, sobre todo, soluciones a la mayor brevedad posible para seguir consolidando un proyecto que es la única alternativa al Sanchismo y al desgobierno de Andreu. — José I. Ceniceros (@jiceniceros) February 21, 2022

Navarra

En este momento, Pablo Casado solo contaría con el apoyo fiel de la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, quien a su vez forma parte del núcleo duro del líder 'popular' como responsable de Organización del partido. Sin embargo, dentro del PP navarro también se cuestiona el liderazgo de Casado y se defiende un cónclave urgente. Así, el secretario general de la formación en la Comunidad Foral, José Suárez, y la concejala del PP en Pamplona, Carmen Alba, quien además fuera delegada del Gobierno en Navarra, han coincidido hoy en reclamar un congreso ante la crisis interna.

Madrid

Esta comunidad es uno de los territorios que se mantienen en duda. Por un lado, el alcalde de Madrid ha dimitido del núcleo duro del presidente Casado, mientras que la presidenta de la CAM es el principal frente del líder del partido a nivel nacional. Sin embargo, quien controla todo el aparato de la formación en la comunidad es Pío García Escudero, de la confianza de Pablo Casado y que, además, hoy mantiene su silencio y que será quien represente a Madrid mañana en la reunión de barones convocada esta mañana desde Génova.

Ceuta

El presidente del PP de Ceuta y del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha asegurado que "comparte" la posición de su homólogo gallego y ha reclamado "decisiones urgentes" que la cierren "cuanto antes" tras el enfrentamiento abierto protagonizado por Pablo Casado con Isabel Díaz. El líder del partido ha reivindicado que "se deben tomar decisiones de manera urgente dirigidas a cerrar cuanto antes la crisis".

Melilla

El presidente del PP de Melilla y senador, Juan José Imbroda Ortiz, ha anunciado este martes que solicitará al presidente nacional del partido, Pablo Casado, en la reunión a la que ha sido citado este miércoles en la sede de Génova 13, la necesidad de la convocatoria de un congreso extraordinario con una única candidatura "que nos aglutine para superar esta crisis". En declaraciones a los medios, Juan José Imbroda ha explicado que ha sido llamado por Pablo Casado a una cita junto con todos los presidentes regionales este miércoles en Madrid "para una reunión para ver cómo va se desarrolla está postrimería de la crisis tan tremenda que tenemos".