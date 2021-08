Marlaska aclara a la AN que Interior no dio la orden de expulsión de los menas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta hoy a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en la que le aclara el porqué de la expulsión de decenas de menores no acompañados de Ceuta. En un documento -de tan solo tres páginas- explica las razones que le llevó a tomar esta decisión, allí asegura que ésta se debió a una solicitud que le había hecho el propio presidente de la Comunidad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, y que ellos, por lo tanto, no dieron la orden, sino que atendieron a su demanda.

Marlaska comienza la carta afirmando que, como consecuencia de la entrada de menores en los días 17 y 18 de mayo, "se hizo necesario implementar medidas para garantizar la efectiva protección y tutela de sus derechos e intereses, así como el retorno de los menores a Marruecos". Además, desdice las acusaciones de las asociaciones que protegen a los menores -que sostenían que no se había tenido en cuenta cada caso de forma individual- asegurando que "se analizó las circunstancias personales" de cada uno de ellos.

Desde Interior aseguran que no ha habido "intromisión" por parte del ministro en esta actuación y pide al tribunal que "proceda a la inadmisión del recurso". Marlaska añade que la orden de retorno de los menores no ha sido "dictado" por el ministerio, por lo que la Audiencia Nacional no tiene la competencia para llevar a cabo el recurso ya que, como explica Interior, "ningún ministro ni secretario de Estado" llevó a cabo tal decisión. Por último, añade que se "vulneraría la litispendencia" ya que este asunto ya está siendo enjuiciado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta.

El pasado martes la misma sala de la Audiencia Nacional había pedido al Ministerio del Interior que remitiese en un plazo de 24 horas el oficio de 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamentaba la repatriación de menores de Ceuta a Marruecos. Los magistrados emitieron un oficio en el marco del procedimiento impulsado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que el pasado lunes interpuso un recurso ante el tribunal por "vulneración de derechos fundamentales".