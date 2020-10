La mitad de españoles cree ETA sigue activa... a pesar del cese de la violencia. 

Más de la mitad de los españoles cree que la banda terrorista ETA sigue activa nueve años después del cese definitivo de su actividad armada, mientras que seis de cada diez jóvenes no sabe identificar a Miguel Ángel Blanco, cuyo asesinato en 1997 dio paso al llamado 'espíritu de Ermua'. Son algunas de las conclusiones del informe 'La memoria de un país. Estudio sobre el conocimiento de la historia de ETA en España' que analiza el nivel de conocimiento de la población española sobre el origen y las consecuencias de ETA, realizado por GAD3, que incluye la nueva docuserie 'El Desafío: ETA', según recoge Efe.

La encuesta, en la que han participado 1.262 personas de entre 18 y 75 años, revela que el 63% de los españoles, y el 40% de los jóvenes, ya no habla del terrorismo de ETA, mientras que el 20% cree que el atentado del 11M fue perpetrado por esta banda terrorista, que anunció el cese definitivo de la actividad armada el 20 de octubre de 2011.

Además, 7 de cada 10 ciudadanos no saben quién es José Antonio Ortega Lara, que protagonizó el secuestro más largo perpetrado por ETA, y solo el 38% sabe que estuvo más de un año encerrado, mientras que el 40% no identifica a Irene Villa como víctima de la banda terrorista. El informe revela también que más de la mitad de los jóvenes no saben qué ocurrió en Hipercor de Barcelona, el atentado con coche bomba de ETA perpetrado en 1987 que provocó la muerte de 21 personas y heridas a otras 45.

Asimismo, casi la totalidad de los encuestados (95%) desconoce el número total de víctimas de ETA (7.265 víctimas, entre ellas 864 muertos, según los datos del Ministerio del Interior). Más de la mitad de los españoles no reconoce a Ernest Lluch: en el caso de los jóvenes, 8 de cada 10 desconce la figura del político socialista asesinado por ETA en 2000.

El 78% de los jóvenes tampoco acierta cuando se le pregunta por el GAL: solo un tercio sabe que se trató de una organización parapolicial.