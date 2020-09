'Patria' y cómo HBO necesita a Telecinco

'Patria' es una serie 'original' de HBO que, sin embargo, ha estrenado su primer capítulo en el horario de máxima audiencia de este martes de Telecinco. Es más, la cadena de Mediaset ha intentado crear un evento social con la emisión de un especial documental posterior. Así han favorecido en el ojo de su público la sensación de asistir a un gran acontecimiento bajo el título de 'La noche de Patria'. Una estrategia curiosa, pues el recorrido de la ficción estará en una plataforma bajo demanda ajena.

'Patria' está producida por Alea Media, compañía del showrunner Aitor Gabilondo en la que tiene participación Mediaset. Ahí surge un primer vínculo. Aunque, en realidad, esta emisión define la importancia de las cadenas tradicionales como escaparate en el que poder visibilizar sus productos los videoclubs online.

Las plataformas in streaming necesitan a la televisión de siempre y sus cadenas lineales. Primero porque la implantación empresarial y social de los grandes grupos de comunicación españoles permite un importante abanico de inversiones en producciones que no pueden asumir por sí solas, pero que después son perfectas para nutrir su catálogo y hacerlo más competitivo. Lo estamos viendo en Netflix o Amazon Prime, donde aterrizan series que ya rodaron por las parrillas de nuestra televisión: de últimos estrenos a clásicos nostálgicos.

Las cadenas tradicionales ven como su producción propia ahora atesora una atractiva segunda vida en plataformas bajo demanda. Se exprime más el cartucho de la inversión. Las cadenas, privadas y públicas, llegan a acuerdos con unas compañías a la carta que adquieren los derechos de producciones que, hace sólo unas décadas, no tenían demasiado recorrido tras la emisión en su canal. A no ser que fueran 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina' y entraran en el bucle de la exitosa reposición en la frecuencia temática.

Pero, además, en un momento en el que el espectador siente que cuenta con tanta oferta y, como consecuencia, se olvida de gran parte de las propuestas ante tanto impacto mediático, es crucial darse a conocer con rotundidad. Para lograrlo, las plataformas bajo demanda deben desarrollar minuciosas estrategias en la inversión en márketing. Y paraadquirir relevancia social la televisión clásica cobra un especial valor porque sigue siendo el medio más masivo: el único que conecta al unísono con la rutina diaria de millones de espectadores.

Por tanto, situar un capítulo de 'Patria' en un prime time generalista asegura a HBO una audiencia millonaria imposible de cosechar en su plataforma. Objetivo cumplido: habrá espectadores que adquieran curiosidad por tu oferta y se terminen suscribiendo.

Al final, la televisión de siempre y las plataformas bajo demanda no son competencia, son complementos que se van a necesitar mutuamente: las cadenas de siempre para dar más vías de rentabilidad a su producción -como empresas que ya no sólo emiten y también venden-, mientras que las plataformas van a la tele de siempre para ganar influencia y, no menos importante, tener más diversidad de títulos en sus catálogos. Porque las cadenas generalistas siguen asumiendo más riesgos, ya que conocen a su sociedad. No obstante, forman parte intrínseca de ella. Emiten desde aquí, son parte de aquí. Lo que ayuda a estar más comprometido a atreverse a inventar e incluso a equivocarse.