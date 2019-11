Muere el padre de Carles Puigdemont: "Un hombre de bondad inmensa"

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat, ha anunciado este miércoles a través de Twitter el fallecimiento de su padre. Puigdemont, que se encuentra en Bélgica huido de la justicia española desde hace dos años.

Fa poca estona ens ha deixat el pare. La meva mare, les meves germanes i els meus germans el recordarem sempre com un home de bondat immensa i fidelitat als valors del cristianisme de base. Descansi en pau. ACS. — Carles Puigdemont (@KRLS) November 6, 2019

"Hace poco nos ha dejado el padre. Mi madre, mis hermanas y mis hermanos lo recordaremos siempre como un hombre de bondad inmensa y fidelidad a los valores del cristianismo de base. Descanse en paz. ACS [en gloria esté, en catalán]", explica Puigdemont en su tuit.

Las reacciones entre la clase política catalana no se han hecho esperar. Uno de los primeros en mostrar sus condolencias al expresident ha sido Roger Torrent, president del Parlament, que ha comentado: "Un fuerte abrazo y todo el calor, presidente, os acompaño en el sentimiento a toda la familia".

También se ha acordado de Puigdemont la portavoz de JxC en el Congreso, Laura Borràs: "Estimado presidente, como te he dicho hace un rato por teléfono: esta muerte comporta la pena pero también la rabia que no haya podido estar juntos, que un hijo no pueda acompañar a su padre y ni un padre estar con su hijo en el última despedida. Mi pésame a toda la familia".

La autora Pilar Rahola también ha querido mostrarle su apoyo: "Todo el cariño, Carles, a la madre, los hijos ya toda la familia. Que el alma luminosa de tu padre descanse en paz". Así como la periodista Beatriz Talegón: "Mi más sincero abrazo a toda la familia. Perder a un padre es un duro golpe. No poder estar junto a él, un dolor profundo del que haremos todo lo posible, los responsables algún día tengan que rendir cuentas".

Quim Torra, president de la Generalitat, se ha sumado a las condolencias: "Querido presidente, la tristeza de la muerte del padre se hace más profunda por la injusticia del exilio y la distancia forzada. Te acompañamos en el sentimiento con el abrazo de todo un pueblo que te ama. Descanse en paz".

También el grupo ERC ha mostrado su pésame: "Nuestro más sentido pésame, presidente. Un abrazo muy fuerte para ti y toda la familia". Algo a lo que se ha sumando Carme Forcadell: "Un abrazo inmenso, presidente. Es una injusticia enorme sufrir estos momentos lejos de la familia".