El padre de Julen se confiesa: "Si entro por ese agujero, me sacan con mi hijo"

José Roselló ha contado por primera vez su historia en un medio de comunicación. El padre del pequeño Julen, el niño que tuvo a España en vilo cuando cayó al pozo de Totalán, se ha abierto con la revista 'Semana' en una entrevista en la que narra cómo vivió el angustioso rescate a contrarreloj de su hijo y sus sensaciones respecto al proceso judicial abierto. El principal titular que ha dejado es que si él hubiera cabido por el agujero por el que cayó Julen, le habrían sacado junto a él.

En primer lugar, Roselló se refiere a las interminables jornadas para lograr el rescate de su hijo, que se dilataron más de lo debido por las complicaciones del terreno. Según ha revelado en esos días llegó a tener la sensación "de que nos querían echar de allí, por lo que fuera, pero no lo consiguieron". Asegura que los efectivos allí destinados no les contaban toda la verdad. "A veces me pregunto qué más les daba lo que supiéramos".

Mira también El pocero de la finca donde murió Julen ratifica que tapó el pozo con una piedra

Roselló reitera también la versión que dio en las autoridades y ante los tribunales y asegura que vio caer el cuerpo de su hijo al pozo y destaca su impotencia al no poder hacer nada por salvar la vida de Julen, ya que intentó cogerlo pero no fue capaz por las reducidas medias del agujero.

En cuanto al proceso judicial que ahora se está desarollando para establecer las causas y culpas del accidente de Julen, sus padres solo esperan que se sepa la verdad y que se haga justicia. Si bien no comparten la versión de la defensa del dueño de la finca, David Serrano, cuyo informe señala que la piqueta para desatascar el tapón de tierra pudo haber provocado la muerte del niño.

"A David le hemos dicho que no estamos de acuerdo con que su abogado diga que nosotros apoyamos ese informe", ha afirmado contundentemente. El despacho que representa a Serrano, Lawbird Legal Services, presentó un informe ante los jueces que contradice la versión oficial de la autopsia del pequeño, lo cual ha levantado mucha polémica porque se culparía directamente a los rescatistas.

Así, la familia de Julen intenta superar la tragedia que han vivido en menos de dos años con la pérdida de sus dos hijos -el mayor por un paro cardíaco cuando tenía solo 3 años- con la confianza de que tienen "dos ángeles" protegiéndoles en el cielo. Ahora solo queda que el proceso judicial acabe.