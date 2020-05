Caos en La Concha por aglomeraciones, bañistas y niños jugando en grupo

La playa de La Concha en San Sebastián se suma a la lista de zonas costeras que han acaparado la atención de los medios por las aglomeraciones registradas en los últimos días. Los usuarios de las redes sociales han compartido imágenes y vídeos de niños jugando en grupo y varias personas reunidas, tomando el sol y bañándose en la playa en plena desescalada de la Covid-19.

Playa de la Concha, Donostia, ahora mismo 🤦‍♂️ #Desescalada pic.twitter.com/rI5rgNFgF3 — Dedo en la llaga (@bermejinski) May 21, 2020

La Policía municipal de San Sebastián ha tenido que acudir a la playa con parlamentes para recordar a los presentes que en la Fase 1 del confinamiento solo se puede acudir a las playas para pasear y hacer deporte. No está permitido bañarse.

Gente bañándose en la playa de La Concha en fase 1. pic.twitter.com/IUJLMXwfPN — Mikel CR (@Mikel_CR) May 21, 2020

Este tipo de imágenes ya se observaron en varias playas de Cataluña. El concejal de Emergencia Climática de Barcelona, Eloi Badia, ha explicado que en la franja de 6 a 10 horas se han desplazado unas 2.000 personas a las playas de la ciudad: se han acumulado en las de Sant Miquel, Sant Sebastià y la Barceloneta, donde "en algunos momentos ha habido problemas para mantener las distancias". Badia ha asegurado que el Gobierno municipal estará atento a cómo evoluciona la situación en las playas durante el fin de semana, y ha advertido que si se repiten aglomeraciones "no se descarta un paso atrás" o revisar la medida, aunque se ha mostrado positivo y ha afirmado que prevé que no se impulse ningún cambio.

Desde el Gobierno central, el epidemiólogo Fernando Simón aseguró en una rueda de prensa que estas "son imágenes que no nos gusta ver... Hay cierta sospecha de que no hay conciencia clara en la población de los riesgos a los que nos enfrentamos". Aún así, advirtió de la importancia de no dejarse llevar por ciertas tomas, ya que estas no representan el comportamiento "ejemplar" que están manteniendo la mayoría de los españoles.