Sánchez apela a "todas las fuerzas" en el Parlamento para desbloquear el Gobierno

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que el desbloqueo político en España no depende solo de un posible pacto entre PSOE y Unidas Podemos, sino que es responsabilidad "de todas las fuerzas parlamentarias".

En su intervención en rueda de prensa en la COP25 junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Sánchez ha apelado a la "responsabilidad y generosidad" de las demás fuerzas porque "España necesita un Gobierno ya".

Sánchez no ha querido aventurar cuándo habrá Gobierno, pero ha dejado claro que "lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones", y ha añadido que el PSOE está "muy cerca" de conseguir los 176 escaños para una investidura con mayoría absoluta.

"La formación del Gobierno de España", donde "hay síes, noes y abstenciones, no solo depende del PSOE, depende de todas las fuerzas políticas", ha insistido Sánchez.

El pacto con ERC

Los periodistas han preguntado al jefe del Ejecutivo en funciones qué va a ofrecer a ERC después de que este partido ha insistido hoy en que quiere negociar con el PSOE la soberanía de Cataluña y no nuevas competencias.

Sin embargo, Sánchez ni ha mencionado al partido independentista catalán en su respuesta y ha soslayado por completo la pregunta. Eso sí, ha apelado a la "responsabilidad" del resto de las fuerzas políticas, en clara referencia a PP y Cs, para lograr el desbloqueo de la situación e incluso le ha lanzado veladamente a Pablo Casado un mensaje afirmando que "nadie le pide que deje de ser alternativa".

El presidente en funciones ha insistido en que quiere un gobierno cuanto antes, pero ya no fija el día de la investidura. "No le quiero poner ninguna fecha, no se si el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero. Lo que sí está claro es que España necesita un gobierno cuanto antes".

Por eso ha hecho una "llamada" a todos los líderes políticos, a quienes ha preguntado: "¿Por qué continúan en el bloqueo? ¿Qué alternativa ofrecen al país".

"Encima de las siglas", ha apelado una vez más "al conjunto de actores políticos" a facilitar un gobierno que permita "afrontar desafíos tan graves y elocuentes" como el del cambio climático, para lo que necesitará "no solo conseguir la investidura, sino forjar alianzas parlamentarias".

Sánchez también ha recordado que las elecciones han resultado en un Parlamento "cada vez más fragmentado" en el que hay "un importante número de partidos políticos" con pocos escaños que ya "han dicho que no van a bloquear la situación y van a facilitar la formación de un gobierno".