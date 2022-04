Sánchez niega a Feijóo bajar el IRPF y fracasa el primer gran pacto económico.

En enero del pasado año, Alberto Nuñez Feijóo apareció por los jardines de La Moncloa sujetando una carpeta hasta arriba de documentos. Tras un saludo protocolario con el presidente Sánchez en frente de la fachada del Palacio, entraron en el interior para tratar temas como las obras del AVE a Galicia, la inversión en el corredor Atlántico o el apoyo institucional al Xacobeo (el Camino de Santiago). Poco más de un año después, Feijóo ha vuelto a la residencia presidencial, pero no como presidente de la Xunta de Galicia, sino como líder de la oposición; y no para tratar asuntos de interés autonómico, sino para fijar pactos en clave nacional, sobre todo tras conocerse la inflación del 7,5% anunciada por el Banco de España para 2022.

Sin embargo, y después de tres horas reunidos, Feijóo no ha conseguido el 'gesto' económico que le pedía al presidente: bajar el Impuesto del IRPF (Impuesto de la Renta a las Personas Físicas) debido a la alta inflación. El argumento que esgrime el político gallego es que este fenómeno está provocando que los ciudadanos pierdan poder adquisitivo, por lo que ve injusto que se deba mantener la misma carga del tributo cuando la realidad de los ciudadanos ha cambiado. Desde el Gobierno, en cambio, achacan su rechazo a todo el gasto público al que tienen que hacer frente tras la pandemia y la actual guerra en Ucrania.

"La reunión ha sido muy cordial y mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado, porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia para la economía. Pese a la situación, no voy a poder trasladarle a los ciudadanos que peor lo están pasando que no hayamos podido concretar ninguna medida económica", ha afirmado Feijóo nada más comenzar su comparencencia ante los medios. "Yo esperaba concretar alguna medida económica con este incremento de precios, esperaba que pudiésemos aliviar a las rentas medias y bajas de las cargas fiscales, pero lamentablemento no ha podido ser". Además, Feijóo ha añadido que Sánchez "no ha querido anunciar una propuesta alternativa".

Con el paso de los minutos, Feijóo se ha ido centrando en uno de los principales objetivos por el que ha llegado hoy a La Moncloa a reunirse con Sánchez. "Tenemos que bajar el IRPF, nosotros llevamos diciéndolo desde el mes de enero, es necesario paliar el impacto del incremento de los precios y que las familias tengan un poco más de renta disponible. La recaudación del IRPF está en récords históricos. Los dos primeros meses del año 2022, España ha conseguido 7.500 millones de euros más que el año anterior. Nosotros planteamos una rebaja fiscal selectiva de forma temporal que se mantenga mientras no baje la inflación. Tenemos que actuar".

Feijóo ha propuesto una medida que, según él, Sánchez dice que la estudiará, aunque remarca que lo ha visto "escéptico". "Le he propuesto al presidente utilizar el 7% de los fondos para un paquete fiscal útil que sirva para deducciones de impuestos (entre ellos el IRPF) y que los fondos puedan ser gestionados por los ciudadanos; y así evitar convocatorias para conseguir subvenciones con miles y miles de expedientes. Son casi 5.000 millones de euros".

Pese a ello, Feijóo ha añadido que el presidente le ha trasladado que "convalidará" el decreto "sin más". "Yo le he comunicado que apoyar este plan sin mejoras y sin aceptar propuestas no es posible. En su plan hay medidas razonables, sobre todo en el sector primario, pero no han sido suficientes. Si el Gobierno quiere seguir solo, seguirá solo. Si el Gobierno entendiera que es bueno aprovechar este encuentro para que el PP pudiera presentar una propuesta, las cosas podrían ir a mejor". Por otro lado, ha aprovechado también para mandar un recado a los socios del Gobierno, "tener un presidente en manos de sus socios no da seguridad para los inversores ni confianza para Europa". Por último, ha sentenciado: "Hay que agilizar medidas, bajar impuestos y reducir el gasto superfluo" y "no dilatar las soluciones".

El acuerdo ya se preveía difícil tras la primera propuesta del presidente -en el que se omitía cualquier mención a la reducción del IRPF- y que, además, no trasladó previamente al líder popular. Una actitud que irritó al equipo de Feijóo. El escenario nos invita, de momento, al pesimismo ya que en materia económica parece que existe el mismo consenso que el que mantuvo Sánchez con su predecesor. Por lo que todo empuja a pensar que, pese a los acuerdos alcanzados, el Plan de Choque del Gobierno no parece que vaya a contar con el sí de los populares.