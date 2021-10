Sánchez garantiza a Casado que no liberará etarras a cambio de los PGE. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, que no liberará a presos etarras a cambio de que EH Bildu permita que se apruebe el proyecto de ley de Presupuestos del próximo año.

En la sesión de control del Congreso, Casado se hizo eco de las palabras del dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi en las que, según publica El Correo, en un acto con militantes en Eibar y tras leer la declaración de la izquierda abertzale en las que lamentaba el dolor de las víctimas del terrorismo, dijo que "si para que salgan los 200 presos (de ETA) hay que votar los presupuestos, los votaremos".

Ante la pregunta del líder del PP si eso va a ocurrir y sus acusaciones al Gobierno de "blanquear" a EH Bildu, el jefe del Ejecutivo ha respondido con "un no rotundo" a que vaya a liberar etarras, y ha reprochado a Casado que en el día del décimo aniversario del fin de ETA haga esas acusaciones y no celebre la victoria de la democracia.

#SesiónDeControl El líder del @GPPopular, @pablocasado_, pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, @sanchezcastejon, si “considera que las decisiones de su Gobierno no dejan a nadie atrás”. pic.twitter.com/ODeeikoASW — Congreso (@Congreso_Es) October 20, 2021

"Nosotros no hemos utilizado nunca el terrorismo cuando existía ETA y no vamos a utilizar nunca el terrorismo ahora que no existe ETA. Celebramos el décimo aniversario del fin de la violencia y es un éxito de la democracia. Éxito también de ustedes y no entiendo cómo la derecha no siente esto como una victoria y trasladan una misión amarga. Simplemente el hecho de plantearlo me llena de dolor porque sabe cómo funciona el estado social y democrático por el que impera la ley", ha lamentado el presidente del Ejecutivo.

Casado: "Otegi no es un hombre de paz"

En su turno, Casado ha recalcado que Arnaldo Otegi "no es un hombre de paz sino un terrorista" y ha señalado que lo que tiene que hacer su "socio", Bildu, es condenar a ETA, acabar con los "homenajes a criminales y colaborar con la Justicia para esclarecer 300 asesinatos". "Y usted lo que tiene que hacer es romper con Bildu hoy mismo. A ellos no les debemos nada, a las víctimas del terrorismo les debemos todo: memoria, dignidad, verdad y justicia", ha exclamado Casado, cosechando un aplauso de la bancada 'popular'.