Mónica Oltra no acudirá a la Ejecutiva de Compromís que tratará su imputación

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y dirigente de Compromís, Mónica Oltra, no acudirá a la Ejecutiva de la coalición convocada para esta tarde con la voluntad de que los miembros de la dirección hablen con comodidad sobre los efectos políticos de su imputación judicial. Así lo ha decidido Oltra al tratarse de "una decisión colectiva sobre una cuestión política, no personal", según han recordado a EFE fuentes de la Vicepresidencia del Consell. La vicepresidenta aseguró el pasado viernes que no va a dimitir tras su imputación judicial y que aguanta la presión al considerar que esta es una cuestión "política", fruto de una "cacería de la extrema derecha".

El encuentro de la dirección de la coalición, que tendrá lugar en la sede de Compromís, en la plaza del Pilar, a partir de las 16:30 horas, fue convocado antes de conocerse la circunstancia judicial de la vicepresidenta, pero en él se van a abordar las consecuencias de su imputación por la gestión que hizo su Conselleria de Igualdad de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Mónica Oltra forma parte de la Ejecutiva de Compromís, integrada por 28 miembros, entre los que se encuentran el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera; la coportavoz, Àgueda Micó; el alcalde de Valencia, Joan Ribó; el exconseller de Educación Vicent Marzà; el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví; y el senador Carles Mulet.

Este lunes, el president de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó sobre el futuro de la vicepresidenta del Consell que se trata de "una reflexión que no es personal", sino "coral", en la que hay que poner por encima el "no fallarle a la sociedad valenciana" y que se va concretar "más pronto que tarde". La oposición sigue exigiendo la destitución de Oltra mientras Compromís advirtió de que si Ximo Puig optara unilateralmente por apartarla rompería al acuerdo del Botànic, el pacto de izquierdas que desde 2015 sustenta al Gobierno valenciano entre el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem.