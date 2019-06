Vox rompe con el PP en la Comunidad de Madrid si no hay concejalías en la alcaldía

El secretario general de Vox y concejal de Madrid, Javier Ortega Smith, ha asegurado estar hasta las "mismísimas narices" de los "vetos" y los "cordones sanitarios" de Ciudadanos a su partido, y ha recalcado que el acuerdo que ellos han firmado con el PP incluye el reparto de concejalías de gobierno.

Así se ha referido este lunes Ortega Smith en declaraciones en el Congreso al hecho de que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, haya insistido en su negativa a aceptar un gobierno municipal en el que Vox tenga representación y en que en el acuerdo suscrito por Cs con el PP se establece ese punto claramente.

Por su parte, Ortega Smith ha recalcado que el pacto que su partido alcanzó con el PP "es un pacto de gobierno con concejalías de gobierno, con concejalías delegadas, concejalías de distrito, con entes y con empresas", por lo que incluye todos los niveles de gobierno municipal. Siempre ateniéndose, ha recordado, a la proporción de voto obtenida en las elecciones del 26 de mayo.

Fuentes del partido han señalado que, según ese acuerdo, a Vox le corresponde una concejalía de gobierno en Madrid, además de cargos en distintas juntas de distritos. Ortega Smith ha instado a Villacís a "preocuparse de lo que ha pactado ella y su partido, no preocuparse de lo que hemos pactado el resto", cuando a Cs "no le ha dado la gana sentarse a negociar" y no forma parte del acuerdo alcanzado entre Vox y PP.

"No tenga usted cara", le ha dicho a Villacís, por exigir condiciones "a los que sí hemos negociado", mientras que Ciudadanos ha mantenido desde el inicio de la campaña que no se sentarían en la mesa con la formación que lidera Santiago Abascal.

Así, ha cargado contra ese partido por "recibir instrucciones" del presidente francés, Emmanuel Macron, y del ex primer ministro Manuel Valls. "Estamos de los vetos, de los cordones sanitarios y de las órdenes de Macron hasta las mismísimas narices; a ver si respetan de una vez por todas a los madrileños y a los españoles", ha exclamado.