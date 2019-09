Mercadona vende por 4€ una esponja de microfibra como la Juno de las celebrities

Lo último para aplicar el maquillaje en la cara son las esponjas de microfibra, el producto de belleza que está arrasando entre las celebrities estadounidenses. Lo pusieron de moda las influencers de belleza a raíz de la aparición de la marca Juno & Co, y Mercadona, siempre a la última en tendencias de cosmética, ha lanzado un producto muy similar de la marca Deliplus por solo 4 euros. ¿Qué es exactamente? ¿Ofrece los mismos resultados?

Las esponjas de microfibra se utilizan para extender la base del maquillaje por el rosto y consiguen potenciar la cobertura para que se reparta en las mismas cantidades. Se pueden utilizar tanto húmedas para aplicar las cremas, como secas para los productos en polvo.

El tacto es similar al de una esponja normal, pero está recubierta de una capa de microfibra, cuyos hilos son diez veces más fino que el cabello humano. Esta microfibra hace las veces de brocha con la ventaja de que reduce la cantidad de producto necesario. Absorbe una cantidad menor y toda la loción se aplica en la cara, sin desperdiciar apenas nada.

A simple vista, la esponja de Juno y la de Deliplus son dos productos casi idénticos. Una diferencia es que el producto de Mercadona viene dentro de un pequeño estuche que se cierra, pero tiene ventilación para que no se seque y se desarrolle bacterias con el paso de los días. Este modelo lo fabrica en China Taikone Technologies para la compañía de Juan Roig.

En cuanto al tamaño, son dos productos pequeños y ligeros, entran en la palma de la mano, aunque la esponja de Deliplus es algo más grande, especialmente cuando está húmeda. Los encontramos en colores morados, rosas y azules la forma apenas cambia, si bien es cierto que la parte inferior de Juno es plana, mientras que el producto de Mercadona es algo más redondeado.

¿Tiene el mismo resultado al aplicar el maquillaje en el rostro?

Varias influencers españolas de belleza ya han probado la esponja de Deliplus y han compartido sus 'reviews' en los canales de Youtube e Instagram. El resultado es idéntico en cuanto a la aplicación, ya que con ambas esponjas se consigue una gran cobertura de maquillaje, aunque la de Juno le da un cierto color mate que le quita algo de luminosidad.

Mira también El jabón exfoliante que acaba con el acné cuesta 6€ y es el más vendido en Amazon

La mayor diferencia entre ambas esponjas de microfibra la encontramos al limpiarlas con agua y jabón, algo que hay que hacer de forma obligada después de cada uso. El modelo de Deliplus pierde pequeños hilos de microfibra en cada lavado y se va agrietando, por lo que su vida útil es algo más corta, mientras que la esponja de Juno permanece intacta.

La mayor ventaja de la esponja Deliplus es que es más sencilla de conseguir, ya que está disponible en todos los stands de perfumería de Mercadona por solo 4 euros. El precio de la esponja de Juno & Co no es mucho mayor , 6 dólares (5,40 euros al cambio), y se puede conseguir a través de la web de Juno & Co o de de Beautylis, principalmente. En Amazon también encontramos multitud de modelos de esponjas de microfibras por precios similares.