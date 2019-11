Vacuum, Conga 990... robots aspiradores similares a Roomba por menos de 250€

La empresa iRobot lidera el mercado de los robots aspiradores con una gran variedad de modelos Roomba, tanto que se ha convertido en el nombre para identificar habitualmente el producto en el mercado, como ocurrió con pan Bimbo, papel Albal, Clínex, Aspirina y un largo etcétera. Pero a pesar de ser los más conocidos y, normalmente, con las mejores funcionalidades, no todos los robots aspiradores son Roomba, aunque se parezcan mucho y sea complicado diferenciarlos a simple vista.

Los robots aspiradores son electrodomésticos muy interesantes para quienes tengan mascotas que dejen su pelo por la casa, o simplemente, para quienes no tengan demasiado tiempo para dedicarlo al hogar. Antes de comprar uno u otro hay que determinar el tamaño de la casa, si hay escaleras o si queremos que solo barra o también friegue. De cualquier forma, su gasto energético es más que asumible y en ningún caso va a disparar la factura por más que se use durante varias horas a diario.

El mantenimiento de estos aparatos es muy importante, por lo que después de cada uso es aconsejable vaciar el depósito, así como limpiar el filtro, los cepillos y el robot para que los sensores funcionen correctamente. Comparamos tres aparatos que están entre los más vendidos y cumplen con las funciones necesarias para eliminar toda la suciedad sin darnos cuenta y sin gastar más de lo necesario.

Xiaomi Mi Robot Vacuum V1 243,86 euros Estamos ante un robot de gama media con funcionalidades de gama alta. De color blanco y diseño sencillo, su relación calidad – precio lo convierte en uno de los más vendidos del mercado. Es potente, posee una gran autonomía (se carga en 2 horas y trabaja dos horas y media) y destaca por su mapeado, considerado el mejor del mercado. Esto le permite conocer la forma de cada casa y recorrer todas las habitaciones para llegar a cualquier rincón, gracias a su procesador y los 12 sensores que calculan la mejor ruta de limpieza. Pese a la capacidad de succión y presión de aire, no es un aparato ruidoso.



Dispone de dos cepillos, uno central y otro lateral, que varían entre 130 a 330 giros por segundo dependiendo de la necesidad y un depósito para almacenar la suciedad: es capaz de quedarse a 10mm de cualquier esquina u objeto. Su potencia le permite superar los obstáculos inesperados o alfombras que se pueda encontrar en el camino (de hasta 1 centímetro) y no dejar ni rastro de polvo. La aplicación móvil de Xiaomi Mi Robot Vacuum V1 es sencilla de utilizar y puede programar limpiezas automáticas para que el aparato comience a limpiar en el momento que queramos, monitorizar la actividad en tiempo real o cambiar al instante el modo de limpieza.



El inconveniente de este producto de la marca china es que no ofrece garantía europea. Si se estropea, tendremos que comprar uno nuevo, aunque por el precio, podríamos comprar dos o tres por lo que cuesta uno de otra marca con sus características. Además, no cuenta con instrucciones en español, que sí se pueden descargar de Internet. Desde hace unos meses encontramos en el mercado el Xiaomi Mi Robot Vacuum V2, que es más potente para subir pequeños escalones, tiene mayor capacidad de aspiración y cuenta con depósito de agua y mopa, pero su precio supera los 400 euros.



Consulta todos los detalles para comprar el Xiaomi Mi Robot Vacuum 1.

Cecotec Conga Serie 990 169 euros La marca española tiene cada vez más presencia en el sector de los electrodomésticos y lo está haciendo con grandes resultados. Este robot de gama media es uno de los más vendidos porque además de limpiar, es capaz de fregar el suelo gracias a la mopa. Trabaja a gran nivel, apenas hace ruido y ofrece grandes resultados con sus sistemas Extrapower Suction Pro y Turbo Boost. En cuanto a la batería, tiene una autonomía de 2 horas y 10 minutos, con un tiempo de carga de 3 horas y 20 minutos. No tiene aplicación para el móvil, pero sí nos permite programarlo las 24 horas del día desde el mando



Funciona con un cepillo central y los dos laterales, su tamaño es más pequeño que otros de su gama, pero esto no le impide subirse a las alfombras, donde su capacidad de limpieza es más que interesante por su cepillo rotatorio especial. El sistema de mapeado no alcanza el de los modelos de alta gama, aunque consigue conocer la casa con el paso del tiempo. Su sistema iTech 3.0 funciona relativamente bien y su limpieza se basa en movimientos aleatorios. Además, tiene un sensor para evitar caídas por escaleras.



Para utilizar el modo de fregado es necesario colocar la mopa y el depósito de agua de 0,3 litros, aunque para ser sinceros, el resultado no lo podemos comparar al que logramos al pasar una fregona manualmente. Por lo tanto, es interesante si no hay demasiada suciedad pegada al suelo.



Consulta todos los detalles para comprar el Conga Serie 990.