'Geonestesia', una miniserie creada para defender el medio ambiente

En un mundo distópico, quizás no muy lejano a nuestros días, un grupo de personas descubren que tienen una conexión especial con la naturaleza y que esta les llama pidiendo ayuda. Esta capacidad, denominada Geonestesia, da nombre a una particular serie, un 'thriller' de ciencia ficción de cuatro episodios de cinco minutos cada uno producida por Atresmedia Studios y que llega de la mano de la marca japonés de automóviles Subaru.

Es la primera serie televisiva impulsada por una marca de automóviles, que quiere así acercar al público de una manera sutil la novedosa gama híbrida, con el nuevo 'Forester' y 'Subaru XV'. Y, a la vez, defender la necesidad de un cambio de mentalidad ante una realidad como es la preocupación por el medio ambiente.

Pero que nadie espere ver un anuncio. Geonestesia es una auténtica serie de televisión que cuenta como garantía de calidad con el equipo que hizo posible el éxito de 'Fariña': Carlos Sedes como director y Javier Rey (Sito Miñanco) como protagonista. También forman parte del reparto Will Shepard ('Mar de plástico') y Patricia Peñalver ('Las chicas del cable'). GENTLEMAN ha hablado con el protagonista, Javier Rey, sobre esta iniciativa, el poder del cine y la televisión para transmitir mensajes y su carrera, que atraviesa ahora por su momento más dulce.

¿Cómo se gestó su implicación en esta iniciativa?

A mí me llaman para interpretar a este personaje, leo la historia y me cuentan cómo lo quieren hacer y la verdad es que me gustó mucho el conjunto: mi trabajo, la serie, los cuatro capítulos, la estética, cómo se quiere contar el mensaje… Así que no había mucho más que pensar.

Dicen los impulsores de la iniciativa que uno de los objetivos es destacar que lo importante no es solo la evolución de los vehículos, sino de las personas. ¿Cree que el cine tiene el poder de transmitir esos mensajes?

El cine tiene un poder increíble y absoluto. Es una herramienta que fomenta modelos en las personas, lo llevamos viviendo desde que se creó el cine. Y creo que funciona y que lanzar mensajes de este estilo, tan positivos, es un maravilla.

¿Con ese formato, cuatro capítulos de cinco minutos, va a ser fácil que la gente vea una serie y no un anuncio?

Total. El tema de los formatos ha cambiado muchísimo ya. Estábamos acostumbrados a series de televisión de 70 o 80 minutos con publicidad; de repente se considera que son demasiado largos y se pasa a formatos de 45 o 50. Hay series de media hora, de 25 minutos, documentales de 15 minutos… ¿Por qué no hacer una serie de cuatro capítulos de cinco minutos? La manera de consumir ficción hoy no es unidireccional, es a gusto del consumidor, que decide cómo y cuándo quiere ver ese contenido. Así que la fórmula va de la mano de esta tendencia.

Hablando de las series, ¿su carrera hubiera sido diferente sin este 'boom'?

Absolutamente. La mía y la de media profesión. Ya cuando empecé no se decía esto de actor de televisión o cine o teatro, sino que hablamos de actores multidisciplinares que basamos nuestras decisiones en base a personajes, no a formatos. A lo largo de mi carrera siempre que he decidido ha sido en base a los personajes y muchos de ellos han estado en televisión y me siento muy orgulloso de esos ellos. Soy fan de la televisión como herramienta positiva para contar historias.

Repite en 'Geonestesia' con el director de 'Fariña'.

Sí, ya llevamos unas cuantas. La película que hemos rodado este verano en Jerez, El verano que vivimos, también tiene a gran parte del equipo. Es uno de los motivos también. Somos un equipo que hace cosas muy solventes, tanto el equipo técnico como el artístico. Hay un afán y una motivación no solo de querer contar un mensaje, sino también de hacer una ficción interesante para el espectador. No solo vamos a lanzar un mensaje por lanzarlo; vamos a lanzar un mensaje que creo que es necesario y vamos aparte a hacer una ficción de calidad.

Después del éxito de 'Fariña' y de la película 'Sin Fin' y el reconocimiento conseguido, ¿siento vértigo ante lo que venga en una profesión tan complicada?

No, no, vértigo ninguno. Me siento agradecido y afortunado. Tengo la fortuna de trabajar en esto de manera continuada, de que la gente confíe en mí para diferentes perfiles, diferentes personajes, muy chulos y con mucho calado. Yo nunca pensé cuando empecé a dedicarme a esto que sería así. Vértigo ninguno, estoy en modo disfrutón total.

El protagonista de Geonestesia, en un momento del rodaje.

Por cierto, ¿tiene coche?

No. Vivo en una gran ciudad y para trabajar me vienen a buscar, con lo cual en mis desplazamientos por ciudad coger coche sería casi una irresponsabilidad, son trayectos relativamente cortos.

¿Es de esas personas concienciadas de las que habla la serie?

Soy de los que está llegando. Me gustaría ser el personaje que interpreto, pero tiempo al tiempo, acabaré siéndolo. Y espero que con el mensaje que lanzamos, todas estas personas que pensamos pero no hacemos esas pequeñas cosas que tenemos que hacer en el día a día, que hacemos algunas pero no suficientes, vayamos tansformándonos para tenerlo como cotidianeidad y que entre todos hagamos que sea esto un poquito más fácil.