Altair prevé una recesión poco severa y tiene liquidez para nuevas oportunidades 

Altair Finance Asset Management ha hecho una lectura de cómo están los mercados financieros y ha dado su visión macroeconómica en un encuentro con periodistas. La gestora de fondos ha destacado, principalmente, que las fuertes subidas desde el desplome de diciembre han hecho que las bolsas estén "caras" y ha movido su patrimonio hacia liquidez, con el paso de los meses, a la espera de nuevas oportunidades. Además, contemplan un escenario base de una recesión poco severa que no venga acompañada por políticas económicas extremas.

Antonio Canovas del Castillo, director de inversiones de Altair Finance AM ha destacado los tres principios de la firma, que asesora más de 600 millones de euros, que son "gestión activa, independiente y flexible". La gestora, especializada en fondos mixtos, ha decidido dar un paso más y competir de tú a tú en renta fija y renta variable. Recientemente, han bajado las comisiones de sus fondos de renta fija ya que "el sector cobra comisiones muy altas sin asumir riesgo, algo que no se sostiene".

La gestora tiene altas posiciones en liquidez a la espera de oportunidades. Salvador Díaz, adjunto a la dirección de Inversiones de Altair Finance, señalaba que "hay que salirse fuera de lo normal para encontrar algo barato" y restaba fuerza a la 'guerra comercial' ya que "sesga más la confianza que la economía real." No obstante, la bolsa española se encuentra 'barata' y podría estarlo a tres o cinco años pero "se necesita un catalizador".

En referencia a la renta fija destacan la oleada de compras que se está produciendo en la renta fija y el problema es que la mayoría se realizan con rating 'BBB' lo que supone un elevado riesgo ya que, si vienen mal dadas, "pasarían de tranquilidad a riesgo". La firma, que se encuentra contraria a invertir en bancos en renta variable, sí aboga por tomar posiciones en deuda bancaria en sus fondos de renta fija ya que ofrece una rentabilidad interesante en función del riesgo.

Antonio Canovas del Castillo está cómodo con la composición de las carteras de los fondos de Altair y destaca que no hay prisa para aumentar la exposición ya que "a veces lo mejor es no hacer nada". No obstante, podrían tomar posiciones a medio plazo ya que "deberíamos ver una corrección de entre un 10% y un 12% en el momento en que no se cumpla el escenario de tipos en EEUU que descuenta el mercado", tal y como señala Salvador Díaz.

Aline Baert, socia fundadora y directora general de Altair Finance, aprovechaba la ocasión para lanzar cierta crítica a los reguladores ya que se necesita "menos legislación y más educación". De hecho, desde la propia firma prevén que haya más concentración en el sector a través de las compras o fusiones. "El regulador no ayuda y hay falta de criterio", señala Antonio, que carga contra la banca ya que "presenta una enorme resistencia 'numantina' a vender fondos nacionales mientras que sí vende fondos extranjeros".