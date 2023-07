El alza de tipos impulsa más de un 17% el beneficio semestral de Bank of America.

La subida de los tipos de interés revitaliza la cuenta de resultados de Bank of America. El banco estadounidense registró un beneficio neto atribuido de 14.758 millones de dólares (13.122 millones de euros) en el primer semestre de 2023, lo que supone un avance del 17,8% respecto del resultado contabilizado un año antes, según ha informado este martes la entidad. La cifra de negocio neta de Bank of America entre enero y junio alcanzó los 51.455 millones de dólares (45.752 millones de euros), un 12,1% por encima de los ingresos del banco en la primera mitad del año pasado.

En concreto, los ingresos por intereses netos aumentaron un 19,1% gracias a "los mayores tipos de interés y al crecimiento en la concesión de préstamos", hasta los 28.606 millones de dólares (25.436 millones de euros). Mientras, los ingresos ajenos a los intereses se ampliaron en un 4,3%, hasta los 22.849 millones de dólares (20.317 millones de euros). Sin embargo, en los seis meses, Bank of America se vio forzado a provisionar 2.056 millones de dólares (1.828 millones de euros) para afrontar el aumento del riesgo de crédito, mientras que en el mismo intervalo de 2022 estos fondos contabilizaron 553 millones de dólares (491,7 millones de euros), un 271,8% más.

En el segundo trimestre del año la entidad obtuvo un beneficio neto atribuido de 7.102 millones de dólares (6.315 millones de euros), un 19,7% superior al de 2022, mientras que la facturación neta aumentó un 11,1%, hasta los 25.197 millones de dólares (22.404 millones de euros). En cuanto a la provisión fruto del riesgo, Bank of America destinó 1.125 millones de dólares (1.000 millones de euros), en contraste con los 523 millones de dólares (465 millones de euros) registrados en el periodo equivalente, un 115,1% más.

No obstante, el ratio estandarizado de capital CET1, el que mide los activos de mayor calidad, se situó en el 11,6%, dos décimas más que en el primer trimestre y un 1,1% más que en el segundo trimestre de 2022. En este sentido, la Reserva Federal (Fed) certificó el pasado 29 de junio que Bank of America superó los tests de estrés a la banca estadounidense. "Hemos registrado uno de los trimestres y primeros semestres más sólidos en la historia de la compañía en cuanto a ingresos netos", ha declarado el presidente y consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan.