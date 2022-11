La Bolsa de China busca el cisne blanco, ¿y si se acaba la política de Covid cero?

Las bolsas chinas siguen muy castigadas y también apegada a las políticas sanitarias para hacer frente al Covid. ¿Cómo podría desarrollarse la reapertura en China, basándonos en las experiencias de otros países asiáticos? Hay posibilidades de que el gigante asiático haga todo lo posible por evitar lo que ocurrió en Hong Kong a principios de este año.

Por lo tanto, habría que aumentar mucho más las dosis de refuerzo entre las personas mayores para contener el número de muertes. La nueva vacuna de refuerzo inhalable podría cambiar las cosas. En cualquier caso, China no podría evitar un aumento de contagios que amenazara con desbordar el sistema sanitario durante un tiempo. Eso podría llevar a las autoridades endurecer restricciones y, por tanto, a prolongar el periodo de reapertura meses, por lo que las perspectivas para 2023 siguen siendo inciertas.

De hecho, ahora los casos están repuntando. Pekín y varias otras ciudades importantes de China informaron de infecciones récord, lo que puso a las autoridades bajo más presión para sofocar los brotes rápidamente y al mismo tiempo tratar de reducir el impacto en la vida de las personas y en la actividad económica. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Salud informó 16.072 nuevos casos transmitidos localmente, frente a los 14.761 del domingo y el más alto en el país desde el 25 de abril, cuando Shanghai estaba luchando contra su brote más grave.

Habrá que ver las evoluciones. Por lo pronto, tras los rumores de cambio en la hoja de ruta, los mercados financieros chinos se han recuperado. Sin embargo, no ha habido confirmación oficial. El repunte del mercado pone de manifiesto que los inversores están desesperados por ver señales del fin de la política de cero Covid. No obstante, el fin de esta política no será un proceso rápido para China. Al igual que en otros países, se produciría un aumento de casos.

¿Qué harían las autoridades chinas? Un aumento de los contagios que empiece a desbordar el sistema sanitario podría llevar a las autoridades chinas a endurecer de nuevo las restricciones para limitar el número de muertes. “Eso haría que el proceso de reapertura fuera más prolongado y probablemente tardaría algunos meses”, expone Mali Chivakul, economista de mercados emergentes en J. Safra Sarasin Sustainable AM.

Es probable que China haga todo lo posible por evitar el escenario de Hong Kong, donde, tras un largo periodo de calma, aumentaron los casos a principios de este año. Las autoridades respondieron endureciendo considerablemente las restricciones. “Dadas las bajas tasas de vacunación entre las personas de tercera edad, la tasa de mortalidad se elevó a un 0,14% per cápita”, profundiza Chivakul. Hong Kong es un importante caso de estudio para China, ya que la población recibe vacunas similares y la proporción de ancianos en es sólo ligeramente superior a la de China.

La gran totalidad de los países han experimentado un aumento de los casos y del número de muertes tras el levantamiento de las restricciones a raíz del Covid. La tasa de mortalidad es menor en los países en los que las tasas de vacunación entre los ancianos son más altas. Un buen ejemplo es Taiwán. Este último tuvo su brote de la variante Ómicron durante la primavera después de un largo periodo de bajas restricciones a nivel nacional (pero estrictos viajes internacionales). Con tasas de vacunación más elevadas que en Hong Kong, la tasa de mortalidad es del 0,054% per cápita. Las muertes en números absolutos son similares entre Taiwán y Hong Kong, pero la población de Taiwán es tres veces superior.

El escenario de referencia

En el escenario base de reapertura que manejamos (a partir de mediados de 2023), no prevemos que China espere a las vacunas de ARNm fabricadas localmente. Según un estudio de la Universidad de Hong Kong, la vacuna contra la Covid de Sinovac proporciona un 98% de protección contra la muerte o la enfermedad grave. La clave para China es convencer a su población de edad avanzada de que se ponga la vacuna de refuerzo.

“La cobertura de refuerzo en China es sólo del 67,8% para las personas mayores, mucho más baja que la de otros países. Asimismo, la campaña de vacunación ha decaído en los últimos meses, ya que los esfuerzos se han desviado a los tests recurrentes, apunta el economista de Safra. La nueva vacuna de refuerzo inhalable de Cansino, que se ha puesto en marcha en algunas ciudades de China, podría ser un factor de cambio en el aumento de las vacunas de refuerzo.

Incluso con tasas de refuerzo más altas, sería imposible para China evitar un aumento de casos, hospitalizaciones y muertes una vez que se levanten las restricciones. Si tomamos la tasa de mortalidad de Taiwán y la aplicamos a la población de China, todavía se traducirá en casi 800.000 muertes. Sin embargo, Taiwán tiene 7,1 camas de hospital por cada 1.000 personas. La cifra de China, según el Banco Mundial, “es de 4,3 (datos de 2017)”. Para reducir la mortalidad, “tendríamos que ver señales de que China empieza a priorizar el gasto en instalaciones sanitarias (en lugar de en tests)”.

Sin más camas de hospital, es probable que China recurra a endurecer algunas restricciones de movimiento a medida que aumenten los casos. Después de una relajación de las normas como parte de la estrategia general de reapertura, es probable que veamos un período en el que las restricciones van y vienen en diferentes partes del país, ya que la política contra el Covid es aplicada por los gobiernos locales. “Por lo tanto, es probable que el periodo de reapertura se prolongue y dure algunos meses”, comenta.

Así pues, si a principios de 2023 se elabora una hoja de ruta sobre la salida de la política de cero Covid, todavía se tardaría hasta el cuarto trimestre en poder reabrir completamente. “Durante ese periodo, todavía esperamos mucha incertidumbre en la actividad real, aunque los mercados financieros podrían ver a través de eso y valorar la reapertura completa más rápidamente”, sentencia.

El rescate al inmobiliario

Por otro lado, las autoridades chinas están haciendo su mayor esfuerzo hasta el momento para poner fin a una crisis en el vasto sector inmobiliario del país que ha pesado mucho sobre la economía durante el último año. Las acciones del mayor desarrollador inmobiliario de China, Country Garden, se dispararon hasta un 52% en Hong Kong después de que Pekín revelara el viernes un plan de 16 puntos que alivia significativamente la represión de los préstamos al sector.

Las medidas clave incluyen permitir que los bancos extiendan préstamos vencidos a los desarrolladores, respaldar las ventas de propiedades al reducir la cantidad de los pagos iniciales y reducir las tasas hipotecarias, impulsar otros canales de financiación, como la emisión de bonos, y garantizar la entrega de viviendas vendidas previamente a los compradores.

“En esencia, los formuladores de las políticas les dijeron a los bancos que hicieran todo lo posible para apoyar al sector inmobiliario”, explica Larry Hu, economista jefe para China de Macquarie Group. Tao Wang, economista jefe para China de UBS, describió el paquete de medidas como un "punto de inflexión" para el sector inmobiliario de China. Junto con otras políticas anunciadas a principios de este año, podría inyectar más de 1 billón de yuanes (142.000 millones de dólares) en activos inmobiliarios, estimó.