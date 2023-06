La CNMV ve imprescindible aprobar la Ley de representación paritaria tras el 23-J. 

El adelanto de las elecciones generales a julio ha dejado en papel mojado más de 60 leyes que estaban en tramitación parlamentaria. Entre ellas se encontraba la ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, que desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consideran necesario que se vuelva a retomar. "Espero que el Gobierno que salga de las próximas elecciones ponga este proyecto de ley entre sus prioridades", ha señalado el presidente del organismo, Rodrigo Buenaventura.

Durante el evento Diligent y Women CEO, organizado por Emisores Españoles, ha puesto en valor esta iniciativa que fuerza a las sociedades cotizadas a contar con al menos un 40% de mujeres en sus consejos de administración antes de julio de 2024. "Damos la bienvenida a la norma porque convierte en obligación lo que era una recomendación del Código de Buen Gobierno la CNMV desde 2020", ha precisado sobre el planteamiento de este texto legal fruto de la transposición de una directiva europea, ya que hasta ahora el impulso de la presencia femenina había descansado en los consejos del regulador, según ha apuntado, así como "en la mayor preparación de las mujeres para estos puestos, lo que ha permitido cambiar la realidad".

En concreto, en 2015 establecieron una cuota del 30% de consejeras, cifra que se elevaba al 40% para el pasado 2022. Si bien los esfuerzos se han intensificado por parte de las compañías que integran el Ibex 35 en este sentido, a cierre del ejercicio pasado no habían alcanzado el citado umbral, ya que al término del año pasado el porcentaje de consejeras ascendió al 37,5%, cinco puntos porcentuales más que la media del sector de cotizadas (31,8%). "Equilibrar es un tema necesario que incumbe a toda la sociedad", agrega Buenaventura, para subrayar que no hacerlo supone "desaprovechar el talento".

En este sentido, ha optado por hacer un balance de los esfuerzos logrados en la última década, en el que la presencia de mujeres se ha incrementado en 25 puntos porcentuales, de los que el grueso (15%) se ha producido en los últimos seis años. No obstante, ha citado expresamente las diferencias existentes en función del tamaño. Mientras más de la mitad de las compañías del selectivo ya igualan o superan el citado objetivo del 40% y remarca que tres todavía no llegan al 25%, en aquellas que no forman parte de la referencia bursátil española queda más camino por recorrer.

De igual modo, también ha pedido que a la hora de retomarla se tengan en cuenta a las no cotizadas de mayor tamaño. "Cotizar no debería ser un factor determinante", agrega. Por último, Buenaventura ha señalado que el problema no está en los consejos, donde se ha avanzado en los últimos años, si no en la alta dirección, en la que detecta una "escasez de mujeres". En el momento actual, tan sólo representan un 21% de las directivas de aquellas empresas con presencia en los mercados financieros.

El hándicap de los plazos

Tras las declaraciones ha tenido lugar una mesa redonda en la que se ha abordado la directiva de la Unión Europea sobre la que se apoyaba esta norma. Una de las principales conclusiones que se han expuesto sobre la mesa ha sido si los plazos que se habían establecido eran adecuados, dando apenas un año para las de mayor tamaño bursátil. Este periodo se alargaba hasta junio de 2025 para cotizadas con un valor bursátil superior a los 500 millones de euros y doce meses más para el resto.

A este respecto, la vicesecretaria del consejo de administración de Lar España, Susana Guerrero, ha lamentado que el tiempo que se daba era "muy escaso" si se tiene en cuenta que los procesos de selección de los consejeros son "largos y complicados". A esto hay que añadir que las empresas deben esperar a que terminen los mandatos para incrementar de manera paulatina la presencia de las mujeres. Por ello piden que en el futuro se estipule un régimen transitorio que les permita hacer una transición "más adecuada". "Se necesita tiempo para buscar a candidatos con las competencias necesarias y sin que estén en más de dos consejos", ha apostillado.