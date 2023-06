El proxy Glass Lewis rechaza el adelanto del bonus en acciones a la cúpula de Indra

El asesor de voto internacional Glass Lewis respalda todos los puntos del orden del día de la junta general de accionistas que certificará la sucesión. A excepción de uno: el adelanto del bonus en acciones devengado pero no pagado a consejeros ejecutivos de la compañía. Esto supone cambiar la política aprobada y establecida en el año 2018 y 2021 y afecta no sólo al expresidente, Fernando Abril-Martorell, sino a los ya ex consejeros delegados Ignacio Mataix y Cristina Ruiz. El 'proxy' cree que esta modificación con carácter retroactivo "socava la integridad de los planes aprobados". El grupo lo justifica en que el fin último es "adaptar este concepto retributivo a la práctica de mercado en empresas comparables".

El punto séptimo del orden del día de la junta contempla dos modificaciones de la política de remuneraciones que comprenden los ejercicios entre 2018 y 2023. Se trata de dos periodos de tres años en los que la compañía planteaba que el 30% de la retribución variable en acciones cobrada principalmente por los consejeros ejecutivos se devengara pero no se abonara hasta el tercer año. Ante las salidas de tres de los primeros ejecutivos de los últimos años y ante la aprobación de una nueva política, la compañía ha aprovechado para eliminar ese diferimiento.

Glass Lewis asegura si este punto se aprueba en la asamblea que tendrá lugar el día 30 de junio las entregas de acciones diferidas que quedan pendientes de pago de los años 2020, 2021 y 2022 serán entregadas a cuatro ejecutivos. De acuerdo a los datos del asesor, el expresidente del grupo, Fernando Abril-Martorell tiene aún 20.666 títulos sin recibir; los dos ex CEO Cristina Ruiz e Ignacio Mataix suman 35.600 y 56.200, respectivamente, y el actual director ejecutivo y responsable de Minsait, Luis Abril, acapara casi 43.800.

La compañía, según contempla el asesor en su informe, ha fijado los precios medios a los que se asignan esas acciones a los ejecutivos: 7,35 euros para el año 2020; 9,3 euros, para 2021, y 11,3 euros para 2022. Hay que tener en cuenta la importante revalorización vivida en los dos últimos años, pero especialmente en 2022 tras las mejores previsiones para la industria de la defensa. En base a esos precios, se trataría de desembolsos totales valorados en 174.000 euros para Abril-Martorell; 335.000 euros para Cristina Ruiz; 569.000 euros para Ignacio Mataix, y 446.000 euros para Ignacio Mataix. Entre todos ellos sumarían unos 1,5 millones de euros.

Indra alega que adapta este bonus "a la práctica de mercado en comparables" e insiste en que sería coherente eliminar el retraso anterior si esta medida se incorpora a la nueva política

Ante este cambio 'ad hoc' y con efecto retroactivo, Glass Lewis se posiciona en contra. En un primer término, asegura que por su política suele respaldar estos diferimientos pues "alienta a los ejecutivos a ser conscientes de las potenciales consecuencias de sus decisiones operativas y estratégicas y desalienta las estrategias arriesgadas o miopes". Pero además cree que las empresas deben abstenerse de ajustar planes de incentivos previamente aprobados, "en ausencia de una explicación exhaustiva y convincente de la necesidad de los ajustes". Reconocen que el aplazamiento de los bonus variables no es una práctica común en España, como alega Indra. Pero creen que la modificación para los periodos anteriores "socava la integridad de los planes aprobados". Además hacen hincapié, precisamente, en la evolución de la acción. Cotiza cerca de su máximo de cinco años, "por lo que cuestiona la decisión de acelerar el pago de las acciones diferidas".

Indra explica en el informe de la Comisión de Nombramientos que esta modificaicón responde a la misma finalidad indicada en la nueva política de remuneraciones que entrará en vigor en 2024: "adaptar este concepto retributivo a la práctica de mercado en empresas comparables". Entiende que no tendría sentido la convivencia de un diferimiento en la entrega de las acciones en ejercicios anteriores "cuando el análisis llevado a cabo con asesoramiento externo demuestra que no es una práctica competitiva y es propia de entidades pertenecientes a sectores regulados a los que no pertenece Indra". En este sentido, apunta a que no existe ninguna restricción presupuestaria para este adelanto y que adicionalmente la medida "reduciría la complejidad de gestión interna que el actual modelo conlleva".

Pese a su rechazo a esta aceleración en el pago de los bonus en acciones, Glass Lewis sí que respalda una modificación de la política de remuneraciones que hoy está vigente, hasta finales de 2023. Se trata del incremento del tope de acciones a entregar en el plan de incentivos a medio plazo para los ejecutivos (Cristina Ruiz, Ignacio Mataix y Luis Abril) ante la eventualidad de que se alcance el sobrecumplimiento del 150% de todos los objetivos de este incentivo. Se deriva del efecto que en la cantidad total de acciones máximo tiene el aumento de la retribución fija del exCEO Mataix y la incorporación como nuevo beneficiario Luis Abril. Para Glass Lewis, la incorporación de 33.600 acciones (en un total de 1,25 millones) es "aceptable".

Glass Lewis no identifica "preocupaciones significativas" en el proceso de designación del nuevo consejero delegado

Otros puntos, a favor

Más allá de estas modificaciones, la nueva política de retribuciones, que ya incluye esta eliminación del retraso en el cobro de los variables en acciones, es respaldada por el asesor de voto. Al margen de este giro, no hay grandes novedades en la 'hoja de ruta'. Se actualiza la retribución fija del nuevo CEO, José Vicente de los Mozos, tras ser incrementada en 2022 cuando Mataix asumió el puesto de primer ejecutivo. Se reduce el peso máximo de los objetivos cualitativos en el variable aumentándose el de los cuantitativos. Además se eleva el peso de los objetivos de responsabilidad social del 10 al 15%. Se mantiene la facultad del consejo de modular el resultado de la retribución variable de los ejecutivos pero se limita hasta un máximo del 10% al alza o la baja. Este punto es criticado por Glass Lewis, pero mantiene su posición a favor.

Los otros puntos destacados de la junta tienen que ver con la sucesión del consejero delegado y la llegada de Amber Capital al máximo órgano de decisión. "No identificamos preocupaciones significativas respecto al proceso de designación del CEO", asegura el 'proxy'. La ampliación a 16 en el número de puestos y estos dos nombramientos son respaldados claramente por Glass Lewis. Cree que la política de diversidad (un 38% de los miembros son mujeres) está "en línea con lo que se puede esperar de una empresa española de similar tamaño". Aplaude el mantenimiento del 50% de independientes.