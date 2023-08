¿Cómo invertir mis primeros 3000 euros en bolsa? Consejos de los mejores traders

La inversión en bolsa es una alternativa para rentabilizar los ahorros. Se trata de un mercado que pone en común a empresas que buscan financiación con posibles inversores dispuestos invertir su dinero a cambio de una rentabilidad. El rendimiento de invertir en bolsa se obtendrá a partir de las plusvalías generadas por la diferencia entre el precio de compra y de venta. Además, también se puede obtener beneficio gracias a los dividendos.

En primer lugar, hay que tener en cuenta cuánto dinero vamos a invertir. No existe una cantidad mínima a la hora de invertir en acciones. No obstante, hay que tener en cuenta las tarifas asociadas a la inversión que cobran los intermediarios. Los inversores no pueden acudir directamente al mercado. Para operar en bolsa es necesario tramitar las órdenes a través de un intermediario financiero autorizado.

Y después, habrá que decidir dónde invertir los ahorros. Existen diferentes productos financieros, pero entre los más comunes están las acciones –renta variable-, que representan una proporción del capital social de una empresa. Además, es posible invertir en diferentes países, por ejemplo, la bolsa española está operada por BME. Y a ello se suma que hay multitud de empresas –de diferentes sectores o tamaños-.

Diversifica las inversiones

Por ello, elegir entre todas puede ser una decisión difícil. Uno de los consejos más repetidos es la diversificación. El regulador financiero español afirma que “el riesgo de concentración es la posibilidad de sufrir pérdidas por invertir una proporción demasiado elevada del dinero disponible en un solo activo o tipo de activo”.

Por ejemplo, si disponemos de unos primeros 3.000 euros para invertir, es recomendable repartirlos en acciones de varias empresas, diferentes por sectores o situación geográfica, en lugar de invertir todo el dinero en una misma empresa. De esta manera, las posibles pérdidas de unas inversiones podrían compensarse con las ganancias de otras.

A la hora de diversificar, los ETF destacan. Se trata de fondos cotizados -conocidos como ETF por sus siglas en inglés (Exchanged Traded Funds)- que funcionan en parte como fondos de inversión y en parte como acciones cotizadas. La CNMV afirma que ofrecen la posibilidad de participar en la evolución de los principales mercados, sin necesidad de invertir en todos y cada uno de los valores que integran los índices de referencia.

Perfil del inversor

Además, para elegir cómo repartir la inversión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apuesta por invertir dinero, en primer lugar, comprendiendo "las características y riesgos de la operación". Para ello, un punto de partida es determinar el perfil del inversor. Para ello, hay que analizar diferentes factores.

Por un lado, afecta la situación financiera del inversor, junto a los objetivos financieros. Es decir, el interés que se pretende obtener y en cuanto tiempo. El plazo de tiempo que se puede mantener la inversión también determinará la decisión. Es lo que se conoce como horizonte temporal y cuanto más largo sea, más riesgo se podrá asumir y, por tanto, las rentabilidades serán mayores. "No inviertas dinero que puedas necesitar a corto plazo", apuntan desde la CNMV.

Y también hay que analizar el riesgo, el nivel que está dispuesto a asumir el inversor. Además de su apetencia o aversión al riesgo, cada inversor debe reflexionar sobre la compatibilidad de ese nivel de riesgo con su situación financiera y con su capacidad para asumir pérdidas si estas se producen. Esto dependerá de su capacidad financiera.

El propio inversor puede hacerse una idea de su perfil. Sin embargo, para una respuesta más detallada y profesional se puede recurrir a un asesor financiero para que realice una "evaluación o test de idoneidad". La CNMV señala que el objetivo es recabar información del cliente que permita "determinar sus objetivos de inversión, su situación financiera y la experiencia y conocimientos con los que cuenta para comprender los riesgos que implican las distintas operaciones con instrumentos financieros".