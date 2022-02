Credit Suisse cae en bolsa tras filtrarse una lista de clientes opacos y corruptos

Más problemas para Credit Suisse. El banco que ha protagonizado los mayores escándalos financieros durante el último año por su exposición a las quiebras de Greensill o Archegos ha vuelto a situarse en el punto de mira tras la investigación 'Suisse Secrets' que lidera el consorcio periodístico OCCRP con medios como 'The New York Times', 'The Guardian' o 'Suddeutsche Zeitung'. Se trata del análisis de la filtración de datos de 18.000 cuentas bancarias de la entidad operativas durante décadas que pertenecían a corruptos, dictadores, criminales y evasores fiscales que ni siquiera debían haber tenido accesos a los servicios del banco.

Las acciones de la entidad suiza caen un 2% en la Bolsa de Zurich tras las revelaciones, hasta 8,13 francos suizos. En lo que va de 2022, Credit Suisse ha perdido un 10% de su valoración en bolsa frente a la recuperación del resto del sector, mientras que en los últimos doce meses su cotización baja cerca del 40%. Su capitalización en bolsa se sitúa en los 20.000 millones.

Credit Suisse tacha de descontextualizadas e inexactas las informaciones pero admite que todavía estaban operativas cerca de 2.000 cuentas señaladas en la investigación "Tras numerosas consultas realizadas por el consorcio durante las últimas tres semanas, Credit Suisse ha revisado un gran volumen de cuentas potencialmente asociadas con los asuntos planteados. Aproximadamente el 90% de las cuentas revisadas están cerradas hoy o estaban en proceso de cierre antes de recibir las consultas de la prensa, de las cuales más del 60% se cerraron antes de 2015", señala el banco suizo.

De la Nandretha a Venezuela

Entre las cuentas sospechosas aparecen clientes de Credit Suisse con fuertes lazos con la corrupción, torturas o el crimen organizado, aunque la investigación destaca las fortunas de "la familia de un jefe de inteligencia egipcio que supervisó la tortura de sospechosos de terrorismo para la CIA; un italiano acusado de lavar fondos criminales para el infame grupo criminal 'Ndrangheta", un ejecutivo alemán que sobornó a funcionarios en Nigeria por contratos de telecomunicaciones".

Asímimos se menciona como las élites venezolanas acusadas de saquear la empresa petrolera estatal canalizaron cientos de millones de dólares fuera del país hacia cuentas de Credit Suisse. "El dinero fluyó durante un período en el que el saqueo generalizado de las arcas del gobierno precipitó un colapso económico que llevó a seis millones de personas a huir del país y llevó a otras al borde de la inanición. El banco mantuvo abiertas las cuentas de sus clientes venezolanos incluso cuando los medios globales expusieron casos de corrupción contra muchos de ellos", apunta el OCCRP.