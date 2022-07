Deutsche Bank prevé una recesión en EEUU pero no en Europa "si hay gas"

Deutsche Bank prevé que EEUU entre en una recesión técnica en el primer semestre de 2023 mientras que lo descarta tanto en España como en el resto de Europa, aunque siempre que se mantengan los flujos de gas natural. En caso contrario, la economía podría resentirse y registrar una caída agregada del 3% por la dependencia absoluta de Europa al gas ruso.

Deutsche Bank ha presentado este miércoles sus perspectivas económicas y de inversión en un encuentro con los medios en el que la economista jefe de la entidad en España, Rosa Duce, ha dicho que no contemplan una recesión en el Viejo Continente porque no esperan que Rusia corte el suministro de gas. Justifican que Rusia "no se puede permitir cortar el gas" y "necesita seguir vendiéndolo a Europa" para mantener sus ingresos. Por ello, cree que la Eurozona crecerá este año un 2,9%, con España a la cabeza (4%). No obstante, Duce ha destacado que la economía española no ha recuperado su nivel previo a la Covid y no lo hará al menos hasta 2023.

La entidad vaticina que EEUU entre en recesión técnica tras la fuerte y rápida subida de los tipos de interés acometida por parte de la Reserva Federal (Fed), aunque cree que la inflación ha tocado techo, lo que permitirá al organismo relajar a mediados de 2023 su política monetaria. Preguntada por la actuación de los bancos centrales ante el alza de la inflación, Duce ha considerado que tanto la Fed como el Banco Central Europeo (BCE) han "llegado tarde", y que ambos "van con pies de plomo" en el cambio de política monetaria en un contexto económico que se puede "complicar".

En este contexto, el director de Gestión Discrecional de Deutsche Bank España, Alvaro Soldevilla, ha indicado que la entidad se mantiene razonablemente positiva en Bolsa para los próximos doce o dieciocho meses, pero en el corto plazo apela a la prudencia ante la incertidumbre existente.

Entre las variables que generan esa incertidumbre en el mercado ha citado los beneficios empresariales que, en su opinión, podrían registrar una revisión a la baja teniendo en cuenta las expectativas económicas. Al respecto, Duce ha explicado que la renta variable se ha comportado de una forma "normal" teniendo en cuenta el contexto y, aunque se puede estabilizar, seguramente, acabará el año en rojo, ya que durante estos primeros meses de 2022 ha perdido mucho.