El Ibex 35 rebota tras nueve jornadas en rojo y recupera los 8.000 puntos

El Ibex 35, la referencia española de bolsa, ha comenzado la sesión de este martes con un repunte del 0,80% que permitía al selectivo cotizar por encima de los 8.000 puntos, tras conocerse que el Índice de Precios de Consumo (IPC) moderó su tasa interanual cuatro décimas, hasta el 10,4%. Los inversores festejan el relajamiento de los precios del gas natural en Europa desde los récords del viernes, aunque miran con preocupación que el petróleo ha vuelto a situarse por encima de los 100 dólares.

"Esperamos que, tras dos sesiones de fuertes descensos, las bolsas europeas abran al alza en un intento de rebote que, en principio, no esperamos que vaya a ir muy lejos, al menos hasta que se publiquen el viernes las cifras de empleo del mes de agosto en EEUU, cifras que serán escrutadas muy de cerca tanto por los inversores como por los miembros del la Fed para determinar hasta qué punto las alzas de tipos en el país están siendo capaces ya de enfriar el mercado laboral", señalan desde Link Securities. "Aunque parezca incongruente, unas cifras de creación de empleo por debajo de lo esperado es muy factible que sean bien recibidas por los inversores, ya que ello podría hacer que la Fed sea menos agresiva en su proceso de retirada de estímulos, premisa que, al menos de momento, no compartimos", añaden.

Los valores del Ibex 35 con un comportamiento más alcista en la apertura de sesión eran Pharma Mar, con un alza del 2,03%, por delante de Fluidra, con un repunte del 1,21%, y de Repsol, con una subida del 1,17%. En el extremo opuesto, los valores más bajistas en el arranque de la jornada eran ArcelorMittal, con un descenso del 0,45%, así como Solaria, con una caída del 0,42%, y Grifols, con un retroceso del 0,25%. las acciones del Santander subían un 0,83% y las de Caixabank un 0,76%, mientras que el BBVA se anotaba un 0,48%, Bankinter ganaba un 0,41% y el Sabadell un 0,73%.

Entre el resto de los principales índices bursátiles del Viejo Continente, únicamente el londinense Ftse100 cotizaba con un ascenso del 0,7% tras permanecer cerrado ayer por festividad, mientras que el parisino Cac 40 se anotaba un repunte del 0,6% y el Dax de Fráncfort subía un 0,6%. El barril de petróleo tipo Brent subía un 0,2%, hasta 106 dólares, mientras que el euro mantenía la paridad frente al dólar. En el mercado de deuda, el bono a 10 años en España rendía un 2,7% y la prima de riesgo se situaba en 120 puntos.