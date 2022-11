El Ibex roza los 8.000 puntos tras la Fed, el BCE y con un ojo en las urnas de EEUU. 

El Ibex cierra su tercera semana consecutiva al alza y se queda a las puertas de los 8.000 puntos, en una sesión de menos a más que le permitió cerrar el viernes con un ascenso de casi el 1%. Tras una jornada marcada por la indecisión, el principal índice de referencia para la bolsa española finalmente se ha unido al rebote de los parqués europeos y de Wall Street, hasta alcanzar un nivel inédito desde mediados de septiembre, en una sesión marcada por referencias muy dispares.

El dato de desempleo de EEUU en octubre ha sido la principal referencia de la jornada, que ha experimentado un aumento de dos décimas, hasta el 3,7%, mientras que el ritmo de creación de nuevos empleos se ralentiza hasta los 261.000, cifra que si bien se encuentra por encima de las expectativas de los analistas, muestra la ralentización de la actividad con respecto al noveno mes del año cuando los inversores siguen con lupa los efectos de la política monetaria de la Fed sobre el mercado laboral.

Este miércoles el banco central estadounidense anunció su sexta subida de tipos consecutiva en lo que va de año y la cuarta seguida de 75 puntos, hasta elevar el precio del dinero al 4%. Pese a la esperanza de que Powell suavice el ritmo de subidas, el jefe de la política monetaria de EEUU ha difuminado cualquier expectativa tras considerar prematuro pensar en una posible pausa. El mercado está digiriendo bien los mensajes alcistas en los tipos de interés de los banqueros centrales, porque Christine Lagarde también se ha mostrado dispuesta a continuar endureciendo su política monetaria.

El próximo martes, 8 de noviembre, EEUU celebra las elecciones de medio mandato, una cita en la que Biden se juega el control del Congreso y cuyos comicios estarán marcados por la situación económica y el tema del aborto. Las encuestas proyectan un resultado bastante ajustado entre republicanos y conservadores, con la popularidad de Biden bastante tocada y la intención de Trump de presentarse en 2024, siempre que la justicia no lo impida. "El tema de las elecciones de mitad de mandato nos parece más bien secundario para los mercados, en comparación con la inflación", comenta el gestor del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value, Christophe Foliot.

En Asia, la bolsa de Hong Kong ha vivido un ‘viernes verde’ y el Hang Seng cierra la semana con una subida del 5,36% entre rumores de que el gobierno chino podría decretar el fin de la política ‘Covid Cero’, que ha mantenido paralizada a la fábrica del mundo durante meses por los estrictos confinamientos. Este sentimiento de optimismo se ha dejado notar en las siderúrgicas que cotizan en España. ArcelorMittal y Acerinox ha sumado un 6,59% y un 4,94%, respectivamente, tras la mala racha que encadenan en lo que va de año. La compañía con sede en Luxemburgo se deja un 17% desde enero y el grupo español pierde un 13%.

Completan los cinco primeros puestos en la tabla del Ibex este viernes: Fluidra (4,11%), Sacyr (+3,90) y Telefónica, que rebota un 3,39% tras presentar resultados. El grupo de telecomunicaciones ha elevado sus ingresos un 11% durante el tercer trimestre del año aupado por el buen comportamiento de su división brasileña y el buen desempeño de los tipos de cambio. En la banda contraria se encuentran Rovi, Bankinter y CaixaBank, que cayeron un 13%, un 4,4% y un 3,4%, respectivamente.