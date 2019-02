Sonae, la interesada en comprar Dia que seduce a los fondos 'value' españoles

Sonae ha sido uno de las compañías, junto a Carrefour y Lidl, que ha mostrado interés en lanzar una contraopa por Dia. El objetivo es plantar cara a la oferta realizada por el magnate ruso Mikhail Fridman, que ofrece 0,67 euros por acción. El nombre de la empresa lusa es el gran 'desconocido' en nuestro país entre los pretendientes, pero la compañía ya cuenta con marcas como Worten, Zippy o Sport Zone.

De hecho, la firma lusa es uno de los principales grupos de distribución del sector 'retail' y la empresa con mayor numero de empleados. De hecho, el grupo Sonae, presidido por Paulo de Azevedo, es líder en su país gracias a la marca Continente, da empleo a 46.155 trabajadores y facturaba 6.318 millones de euros el pasado curso, gracias a un incremento del 7,6% respecto a las cifras de 2017, lo que evidencia su buen momento empresarial.

Miguel Mota Freitas, consejero delegado de Sonae SR, destacaba en la presentación de resultados que la marca ha mantenido una "tendencia ascendente". "Un 'player' ibérico que ha sido capaz de aumentar su cuota de mercado, con una posición de liderazgo reforzada en Portugal. En 2018 también se aceleró nuestra transformación digital con un peso cada vez mayor de las ventas de 'ecommerce' y con el lanzamiento del 'marketplace' en Portugal".

Los fondos de inversión 'value' de España coinciden con esa tendencia ascendente a la que hacía mención su directivo. De hecho, un total de 38 fondos de bolsa española tienen acciones de la lusa, entre los que destacan el Iberian Value, con un 4,61% de su patrimonio en la compañía lusa, mientras que el Horos Value Iberia tiene un 4,5% y el Magallanes Iberian Equity un 4,43%. Además, también cuentan con posiciones otros como el Cobas Iberia, de Francisco García Paramés, o el Metavalor, uno de los más rentables de la bolsa española en los últimos años.

Mira también Dia se dispara en bolsa por una posible contraopa de su antiguo dueño Carrefour

Los gestores del Horos Value Iberia destacaban en la última carta a sus partícipes que "pensamos que la valoración por suma de partes de los distintos negocios es sustancialmente superior a su valor bursátil actual". Por su parte, los expertos del Santalucía Espabolsa han recalcado, tras incrementar su exposición, que "Sonae es una compañía que conocemos al detalle. Hemos visitado sus centros comerciales y continuamos convencidos de su potencial a largo plazo".

En el comercio minorista de alimentación es donde el grupo luso se está haciendo más fuerte. Sonae MC, la división bajo la que operan sus hipermercados Continente, batía su récord de ventas, al sobrepasar los 4.000 millones de euros el pasado curso. Curiosamente, en dicho país contará con un nuevo enemigo: Mercadona.

Ambas compañías han decidido, casualidad o no, plantarse 'batalla' en los mercados en los que la hegemonía de su empresa rival es evidente. Mercadona decidía acometer una inversión de 100 millones de euros en el país luso con el objetivo de abrir sus primeros 10 supermercados mientras que Sonae ha decidido ir haciendo pequeñas compras con las que ganar presencia, a la espera de conocerse si realizará una oferta de compra por Dia, tercer mayor compañía del sector con una cuota de mercado del 7,4%, casi 20 puntos porcentuales menos que Mercadona.

Recientemente, Sonae ganaba peso en España en el segmento de 'salud y bienestar'. La empresa lusa se hacía con el 60% del capital que no poseía de Arenal, centrada en la comercialización de productos de perfumería y parafamarcia, con más de 40 tiendas en el norte de España. Además, prevé abrir, de manera anual, ocho nuevos establecimiento de la cadena y reforzar a su vez la apuesta por el canal online.

Otro sector en el que la compañía tiene fuerte presencia es el inmobiliario. La división Sonae Sierra es propietaria de 44 centros comerciales en Europa y América del Sur, de los que siete están en nuestro país: Área Sur (Cádiz), Dos Mares (Murcia), Gran Casa (Zaragoza), Luz del Tajo (Toledo), Max Center (Bilbao), Plaza Mayor (Málaga) y Valle Real (Santander). Además, a este listado se sumará el McArthurGlen Designer Outlet (Málaga) que se encuentra en fase de desarrollo.