Substrate AI reconoce "incertidumbre" en su salida a bolsa ante la volatilidad

En medio de la volatilidad bursátil que arrastra en las últimas semanas a la renta variable, Substrate AI prepara su estreno en la bolsa española, en BME Growth. Su CEO, Lorenzo Serratosa, reconoce una "gran incertidumbre" sobre cuál va a ser la acogida de los inversores, pese a la "sensación positiva" en los contactos realizados. En ese sentido, en una rueda de prensa celebrada este jueves, ha afirmado que hay expectación pero que no pueden controlar el escenario. Darán el salto al parqué con un valor próximo a los 95 millones de euros "próximamente". A la espera de la confirmación de BME, esperan que se produzca en los "próximos días e incluso semana".

Finalmente se han decantado por la bolsa española tras firmar en diciembre un acuerdo de colaboración con BME, donde se incorporaron como 'partners'. "Tuvimos mucha suerte de esperar en diciembre", ha destacado Serratosa, quien el año pasado apostaba por dar el salto a Euronext. Preguntado por este cambio, señala la apuesta por la inteligencia artificial en España. Sobre retomar su salida a Euronext, afirma que "no descartamos nada, pero tampoco estamos pensando en nada" dado su potencial de clientes en el mercado francés.

Su salida a bolsa se dirige al inversor minorista, aunque celebran un 'investor day' "abierto". El capital circulante o free float será del 30%, mientras que el 70% restante seguirá en manos de los socios fundadores y Bren Worth, el CTO de la empresa, que descartan vender su participación en el corto plazo. Además, no descartan alguna ampliación de capital en los próximos meses.

La compañía de inteligencia artificial prevé facturar 7,7 millones de euros en 2022 y crecer hasta los 17,8 millones en 2023. No obstante, no entrarán en beneficio al menos hasta el año 2024. "No es nuestra obsesión entrar en beneficio, perderemos dinero en los próximos dos años", explicó Serratosa, que ha defendido "una estrategia de crecimiento basada en 'partnerships', que pasa por la adquisición de empresas con un negocio sólido, que ya generan ebitda en cada una de sus verticales".