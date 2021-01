Tressis apela a la cautela ante el exceso de optimismo reinante en las bolsas

Demasiado optimismo (injustificado) en las bolsas. Ese el resumen de los expertos de Tressis, sociedad de valores independiente especializada en gestión de patrimonios y planificación financiera, de cómo ven el mercado en la presentación de sus perspectivas para 2021. Por tanto, demandan cautela a la hora de tomar ciertas decisiones.

Así lo han confirmado en una conferencia telemática en la que José Miguel Maté, su consejero delegado, y Daniel Lacalle, su economista jefe, han explicado la estrategia de inversión de la entidad ajustada al nuevo escenario. Al contrario que muchos bancos de inversión, la firma se muestra más optimista con los parqués estadounidenses que con los europeos y destacan que hay que estar en sectores que se han comportado de manera muy positiva como las tecnológicas, pese al rally que han vivido, tanto en los grandes como en los que no lo son.

Desde Tressis también se muestran optimistas con los mercados emergentes, pero sobre todo con los de Asia frente a Latinoamérica. En renta fija son muy prudentes debido a que los niveles están en mínimos y restan continuidad al rebote del euro ya que "creemos que saldrá favorecido el dólar y la apreciación última del euro no está justificada", según señala José Miguel Maté.

No obstante, hablan de elevado optimismo en los mercados. Daniel Lacalle ha señalado que "las expectativas para 2021 de rebote de beneficios empresariales son significativas, de un 20% o un 30%". El problema, según destaca, es el proceso que se genera y la revisión a la baja de esos beneficios que están fundamentados en una subida récord de consumo y recuperación a niveles de 2019 de la actividad en turismo, viajes… y segundo porque asume que los tipos de interés van a continuar bajos e, incluso, bajar más. "Hay que ser cautelosos porque, históricamente, nunca se han dado esas estimaciones tras una crisis". De ahí que se muestren más cautos en las carteras a la hora de posicionarse en sectores procíclicos.

José Miguel Maté ha destacado que las valoraciones en las bolsas son exigentes y están sujetadas por las actuaciones de los bancos centrales por lo que "habrá que estar a las estimaciones empresariales ya que si no se dieran presionaría las valoraciones". Por tanto, más que grandes riesgos, "es el exceso de optimismo sobre catalizadores que verdaderamente no tienen tanto impacto". Aun así, "hay que ser selectivos en bolsa y no por estar barato hay que entrar siempre".

"Entre los grandes valores del Ibex vemos más atractivos los bonos que las acciones. Estas compañías tienen más capacidad de estructurar sus balance y hacerlo más fuerte, lo que se refleja en los bonos, que de generar más rentabilidad sobre su capital o lograr más beneficios", que se trasladen al precio de la acción, justifica Daniel Lacalle.

Sobre las perspectivas macro, los expertos de la entidad señalan que el crecimiento de la economía a nivel mundial será del entorno del 4,5% y 4,8% para 2020, por debajo de las previsiones y el de la Unión Europa menos de la mitad de rebote de la economía. Por ello, Daniel Lacalle destaca que "en 2021 tendremos una salida de la crisis en 'K'. Por un lado economías como India, China o las asiáticas con un avance rápido y recuperando el nivel de 2019 mientras la eurozona mucho peor que la media y, por supuesto, en el caso de EEUU un crecimiento muy cuestionado por las estimaciones de impulso fiscal". En el caso de España, las perspectivas no son muy halagüeñas ya que "se están revisando a la baja e incluso incluyendo el impacto de la vacuna y los fondos europeos".