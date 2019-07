¿Con quién gobernará Boris Johnson? Ningún ministro quiere un Brexit 'duro'.

Tres altos cargos del gabinete de Theresa May han anunciado su dimisión en las últimas 48 horas: el domingo, Philip Hammond -ministro de Hacienda- y David Gauke -ministro de Justicia y Lord Canciller de la Reina- condicionaban su renuncia a que Boris Johnson fuera elegido nuevo primer ministro de Reino; el lunes, Alan Duncan -secretario de Estado de Exteriores británico para América, Europa, Asia Central y la OTAN- ni siquiera espera al resultado de la votación entre los 'tories' para renunciar a su cargo. Tres salidas preventivas ante el Brexit 'duro' que planea llevar a cabo Johnson y a las que podrían sumarse nuevas dimisiones en su nuevo gabinete si es elegido primer ministro.

Lo cierto es que Duncan podría no ser el último alto cargo del Gobierno que dimite por temor al Brexit 'duro' que ha prometido Boris Johnson durante la campaña, ya que se especula con que otros ministros del gabinete sigan sus pasos, incluyendo a Rory Stewart, el ministro de Desarrollo Internacional que también participó al inicio de la carrera por liderar el partido 'tory', tal y como apunta 'The Guardian'. Se trata de un movimiento bastante usual en Reino Unido, donde hasta el propio Boris Johnson dimitía el verano pasado como ministro de Exteriores por sus desavenencias con el plan de May de alcanzar un acuerdo con la UE.

El domingo, Hammond anunció su salida en directo en televisión. Cuando le preguntaron en un programa de la 'BBC One' si esperaba ser despedido en el caso de que Johnson se convirtiera en primer ministro, Hammond explicó: "No, estoy seguro de que no me van a despedir porque voy a renunciar antes de que lleguemos a ese punto [...]. Suponiendo que Boris Johnson se convierta en el próximo primer ministro, entiendo que sus condiciones para servir en su gobierno incluirían aceptar una salida sin acuerdo el 31 de octubre y eso no es algo en lo que pueda participar".

Antes, Gauke había desvelado al 'Sunday Times' que no sería capaz de servir a las órdenes de Johnson si lo que quiere es un Brexit sin acuerdo: "Dado que he estado en el gabinete desde que Theresa May llegó al poder, creo que lo apropiado para mí es dimitir". En este sentido, sus renuncias no han sido bien recibidas por todos los diputados 'tories'. Por ejemplo, el exministro Greg Hands tuiteaba que, en su opinión, "las dimisiones preventivas, en caso de que el líder de su propio partido sea elegido democráticamente pero no sea de su agrado, son absurdas".

Sea como fuere, la purga interna de los 'tories' parece no haber hecho nada más que empezar, ya que en el Gobierno que legará Theresa May a Boris Johnson apenas hay voces afines al Brexit 'duro' que propone el presumible próximo primer ministro de Reino Unido. Curiosamente, fue la 'premier' saliente quien se encargó de depurar su gabinete para intentar aprobar su polémico acuerdo con la UE en la Cámara de los Comunes.

Primero, cuando Johnson y David Davis (el exministro del Brexit) dimitieron durante el verano de 2018 al discrepar del plan de May. Después, cuando otros dos miembros díscolos de su gabinete también decidieron marcharse: Dominic Raab (sucesor de Davis) y Esther McVey (ministra de Trabajo y Pensiones de Reino Unido). El pasado mayo se completó la espantada generalizada entre los 'tories' cuando la portavoz del grupo en el Parlamento británico, Andrea Leadsom, también se marchaba del Ejecutivo.

Por todo ello, la gran pregunta que se hacen en Reino Unido es: ¿Con quién gobernará ahora Boris Johnson? Puede que tenga los apoyos de buena parte de sus votantes, pero lo cierto es que no cuenta a día de hoy con un núcleo duro partidario de llevar a término su plan de un Brexit 'duro'. Este miércoles, si resulta elegido nuevo primer ministro y toma oficialmente el cargo, sabremos si opta por despedir al equipo que hereda de May o por mantenerlo y tratar de convencerles.