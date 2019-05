Vídeo | Así es el baile tabú de las niñas en los colegios que ha revolucionado Irán

El baile de adolescentes en las escuelas de Irán con la famosa canción de pop iraní 'Gentleman' se ha hecho viral en las redes sociales y ha despertado el rechazo de las autoridades, debido a las prohibiciones al canto y la danza femenina en el país. Vestidas con el uniforme del colegio y coreando la canción dentro del recinto escolar. Así fue el primer vídeo, al que han seguido en los últimos días muchos otros de apoyo, ante la negativa reacción de los responsables iraníes.

Dos preocupaciones hubo respecto a lo ocurrido. En primer lugar, el propio baile, que tras la Revolución Islámica de 1979 se prohibió practicar en público y, en segundo lugar, la letra de la canción del iraní residente en Estados Unidos Sasan Heidarí Yafte, conocido como Sasy Mankan, según recoge la Agencia Efe.

"Es hora de que me des el beso de tus labios, corre y mueve la cadera sexy, gracias por tus llamadas y regalos, mira que cuerpazo. Tiembla tu cuerpo", canta Sasy Mankan a una mujer que le responde: "Mi señor es un gentleman, gentleman". El vicepresidente del Parlamento iraní, Ali Motaharí, exigió "rendir cuentas" al ministro de Educación, Mohamad Baathaí, y que se despidiera a los directores de las escuelas donde "realizan semejantes acciones".

Baathaí se defendió en una entrevista a la televisión iraní, en la que dijo que el vídeo era "falso" y que no se puede reconocer el lugar en el que ha sido grabado, aunque pidió a la policía de internet que investigue el caso. "Estoy seguro de que hay un objetivo político detrás de esto. El enemigo busca infligir daño y manchar la base de la sociedad, que es la educación", aseguró el ministro.

También los clérigos expresaron su preocupación. Uno de los profesores del Seminario de Qom, el ayatolá Mahmud Rayabí, manifestó que "se deben encontrar las raíces de este movimiento".

"Tal vez las manos secretas hayan penetrado y estos eventos sean una de las manifestaciones de la influencia de la cultura occidental en nuestra sociedad", lamentó el ayatolá, quien calificó el baile de "antireligioso y contrarrevolucionario".

Tras estas y otras muchas más reacciones y teorías de la conspiración, el primer vídeo se hizo aun más viral en los últimos días y como muestra de protesta se convirtió en un modelo a seguir por las escolares. Las adolescentes empezaron a grabarse en parques o escuelas bailando en grupo y con el uniforme de su colegio, pero con las caras tapadas, y a difundir los vídeos en las redes sociales acompañados de la frase "no se opongan a las chicas de la década de los 80", del calendario iraní.

El movimiento al ritmo de "Gentleman" no ha terminado. Esta semana planea grabar un vídeo similar con sus compañeras de clase Saghar, un estudiante de 15 años de Teherán. "Queremos apoyar a nuestras compañeras y los actos de diversión, que son escasos en el país", explicó Saghar a Efe.

Se quejan por la falta de libertad social

Gran parte de los jóvenes iraníes se quejan por la falta de libertad social y entretenimiento, ya que tras la victoria de la Revolución Islámica las autoridades promulgaron una serie de leyes restrictivas en el ámbito cultural. Se prohibieron las discotecas, los bailes en público, los conciertos e incluso escuchar música o poseer casetes o cintas de vídeo, que llegaban de contrabando de los países vecinos.

Aunque las normas están más relajadas, las mujeres siguen teniendo prohibido bailar y cantar en público, lo que no frena a adolescentes como Saghar. "Los responsables deben saber que si lo queremos hacer, lo hacemos y nadie no puede impedir", dijo la estudiante, que recomendó también a las autoridades dedicar su tiempo a solucionar los problemas reales de la sociedad y no a perseguir "estas tonterías".

Irán sufre una grave crisis económica debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos tras retirarse el año pasado unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015.

En el marco de las tensiones con Washington y a raíz del éxito de 'Gentleman', se han publicado varios chistes sobre la teoría de la conspiración y "la penetración occidental" mencionada por las autoridades del país.

Un humorista publicó en su cuenta de Instagram un monólogo en el que explica que cada frase de la canción da códigos de EEUU y del Reino Unido y que el propio nombre del artista proviene del Servicio Aéreo Especial del Ejercito británico, SAS en sus siglas en inglés.

Sasy Mankan ya se significó en Irán durante las presidenciales de 2009, cuando apoyó al candidato reformista Mehdi Karrubí, quien luego fue uno de los líderes de las multitudinarias protestas del Movimiento Verde. Actualmente reside en EEUU, pero su "Gentleman" estos días se escucha en todas partes de Irán, como en coches, fiestas o peluquerías, provocando el baile en la gente.