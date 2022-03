Frente estrecho, actos partisanos, fallos de estrategia: Putin se atasca en Ucrania

En menos de una semana se cumplirá un mes desde que Putin decidió invadir Ucrania. Un conflicto que comenzó en el año 2014, cuando Rusia anexionó la Península de Crimea por medio de un referéndum que tuvo el apoyo implícito del expresidente ucraniano Yanukóvich. A partir de entonces, comenzó un movimiento patriótico en el país a través de organizaciones nacionalistas -por las que han pasado miles de personas y que sirven hoy en el ejército ucraniano- que sitúan a Rusia como un agresor y un enemigo. Tras los primeros bombardeos del pasado 24 de febrero, algunos analistas, poco prudentes, comenzaron a comparar este conflicto bélico con la invasión 'relámpago' que las mismas tropas perpetraron sobre Georgia. Sin embargo, decenas factores han ido interrumpiendo la guerra: desde errores de estrategia por parte de las fuerzas armadas rusas hasta una inesperada resistencia militar de Ucrania. Cuatro expertos analizan para La Información las causas de por qué Putin se ha atascado en Ucrania.

Roman Ponomarenko, militar ucraniano

"El ejército ucraniano lleva ocho años luchando en la guerra de Donbas contra el ejército ruso. Durante este tiempo, Ucrania ha formado la columna vertebral de los generales de combate, oficiales y sargentos, que saben cómo luchar", dice Roman Ponomarenko, militar ucraniano e investigador en la Universidad Nacional de Defensa Civil de Ucrania. Prosigue: "El objetivo ahora es estirar las fuerzas del enemigo en todas las direcciones, incluso cediendo al enemigo parte del territorio, infligirles grandes pérdidas, debilitando el escaso potencial de combate que tienen y empezar a recuperar el territorio perdido con contraataques".

Ponomarenko afirma que "aunque Rusia utiliza una parte menor de su tropas en Ucrania, ha enviado a los más preparados. El intento de atraer mercenarios extranjeros (como sirios a las órdenes de Bashar al-Assad) y la movilización forzosa de sus destacamentos internos (como la Rosgvardia, que son las fuerzas especiales de la policía) demuestra que Moscú cuenta con serias dificultades". El otro frente de la guerra es el mar, donde las tropas de Putin están teniendo también serios problemas. "Los rusos aún no son capaces de realizar asaltos anfibios y algunos intentos de pequeños desembarcos desde el mar han sido rápidamente rechazados por las tropas ucranianas".

Frente estrecho, actos partisanos, fallos tácticos... así se atasca Putin en Ucrania. EFE

Raúl González, especialista de desactivación de explosivos

Raúl González (alias 'Bull'), militar retirado en acto de servicio y miembro de IDITESDE, un 'think tank' especializado en Defensa, asegura que "se ha infravalorado la capacidad de los ucranianos y se ha sobrevalorado la de los rusos. Habían enseñado mucho músculo, pero están demostrando a lo largo de la guerra que tienen grandes deficiencias de adoctrinamiento y de capacidad de su ejército". El exmilitar expone dos ejemplo de cómo Rusia está cometiendo errores que considera "ilógicos", "la famosa columna de 65 kilómetros era larga y no había dispersión entre unos vehículos y otros. En un combate actual a nadie se le ocurriría hacer eso. Además, sus asentamientos son estáticos y muchos de ellos han sido arrasados".

González continúa analizando las estrategia erráticas de las fuerzas de Putin, "hemos visto por vídeos cómo las fuerzas ucranianas les han derribado un Su-35, que es uno de los aviones más modernos que hay. Eso se debe a que están volando muy bajo porque no están utilizando misiles calibrados, sino bombas de caída libre, las mismas de la Segunda Guerra Mundial. Y no hay que olvidar el coste que lleva ya Rusia en los últimos seis meses, con maniobras en Bielorrusia que le han supuesto un importante gasto en gasoil, comida y calefacción para el ejército". Esta debilidad que se está observando es lo que hace, según el exmilitar, que Putin amenace con utilizar la bomba nuclear, porque esta iguala cualquier ejército y aleja la posibilidad de que la OTAN intervenga.

Por último, analiza el papel que están llevando a cabo las tropas de Zelensky, "lo que intentan es ganar tiempo. Se repliegan en las ciudades para no presentar combate en campo abierto (hay grandes llanuras en el país) y así estrechar los frentes, porque si se enfrentaran en línea perderían. A esto se le une la figura del soldado raso que está causando mucho desgaste con sus ataques partisanos".

Salvador Burguet, CEO de una empresa de Inteligencia

Salvador Burguet -CEO de empresa AICS, especializada en Inteligencia- asegura que Rusia ha tenido "falta de planeamiento". Según él, para preparar la invasión de un país se necesitan tres pilares fundamentales que Rusia no ha tenido en cuenta: inteligencia sobre el terreno (para evaluar las capacidades de defensa del enemigo y el estado de la población); logística (por cada combatiente en el frente se necesitan a diez detrás que le apoyen con víveres, munición y medicamentos), pero según el ministro de Defensa británico ya están teniendo problemas para abastecer a sus tropas); y la comunicación estratégica (justificar la acción para entrar en la guerra).

Por otro lado, Burguet remarca otros tres factores importantes: Ucrania controla el terreno, el presidente Zelensky ha ganado a Putin la batalla de la operación psicológica (el relato) y Rusia necesitaría cinco millones de efectivos (solo cuenta con 2,5 millones) para controlar Ucrania. "Este escenario está haciendo que los ucranianos se crezcan; y si los rusos no entran en las ciudades, no van a ganar la guerra, es imposible", sentencia.

Christopher Miller, profesor en Tufts University

Christopher Miller, profesor de Historia Internacional en The Fletcher School at Tufts University (EEUU), afirma que "los militares rusos están actuando peor de lo esperado. Parece que han planificado la guerra partiendo de la suposición errónea de que Ucrania apenas resistiría una invasión y no estaban preparados para una lucha dura", señala.

La propaganda del Kremlin no ha funcionado, considera este experto que trabaja para uno de los centros de relaciones internacionales más importantes de América: "El gobierno ruso se ha pasado la última década arrojando propaganda a su propia población sobre que Ucrania es débil, está dividida y gobernada por oligarcas. Parece que se han creído su propia propaganda, y han elaborado planes de guerra asumiendo que los ucranianos darían la bienvenida a la invasión rusa en lugar de luchar contra ella", concluye.