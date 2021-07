El Gobierno de Alemania desembolsa 200 millones de urgencia por las lluvias.

El Gobierno de Alemania ha aprobado este miércoles destinar 200 millones de euros en ayuda de emergencia a los damnificados por las inundaciones registradas la semana pasada en el oeste del país, que dejaron más de 170 muertos en el país europeo. El Ejecutivo igualará de esta forma los fondos entregados por los estados federados, con lo que el paquete de ayuda total asciende a cerca de 400 millones de euros que serán destinados a reparar los principales daños estructurales en edificio y dar ayuda en emergencias especiales.

Asimismo, las autoridades están sopesando un plan de reconstrucción de mil millones de euros, si bien la decisión sobre el monto total que será desembolsado no será adoptada hasta que no se haga un análisis en profundidad de los daños causados por las inundaciones. El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, rechazó el lunes las críticas vertidas contra el Gobierno por la mala gestión de los desastres naturales. Así, destacó que los canales de información habrían funcionado a nivel federal, si bien ha indicado que no tiene intención de interferir a nivel local.

En este sentido, expresó que algunas críticas se pueden achacar a una "retórica electoral muy barata". "Es prácticamente lamentable", aseveró, si bien destacó que una vez se resuelva la crisis, "se procesarán los mecanismos de control de desastres" en el país.