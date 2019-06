AI premia a la joven activista Greta Thunberg por su lucha por el planeta

"Juntos cambiamos el mundo". Es la máxima de la activista sueca Greta Thunberg . Esta joven es la inspiración de otros muchos que cada vez se concentran más en protesta por lo que le estamos haciendo al planeta Tierra. La joven sorprendió con el anuncio de que se tomará un año sabático del instituto para participar en la Conferencia sobre el Clima convocada para septiembre en Nueva York y en la Cumbre Climática COP 25 que se celebrará en Santiago de Chile en diciembre. Eso sí, la joven admitió que aún tiene ante sí el "desafío" de ver cómo llegar a Estados Unidos y a Chile, pues "no hay tren que cubra el trayecto sobre el Atlántico y yo no vuelo". Lo que seguro no se imaginaba es el reconocimiento que acaba de recibir por parte de Amnistía Interncional, que acaba de otorgarle. su premio anual de Embajador de Conciencia, citando su "liderazgo y valentía únicos en la lucha por los Derechos Humanos".

Thunberg ha asegurado que es un "gran honor" recibir el premio por el movimiento, conocido por organizar huelgas escolares en todo el mundo para exigir acciones contra el cambio climático bajo el eslogan 'Viernes para el Futuro'. "Los Derechos Humanos y la crisis climática van mano a mano. No podemos resolver uno sin resolver el otro", ha recalcado este viernes Thunberg.

El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, ha asegurado que se siente "inspirado por la determinación con la que los jóvenes activistas de todo el mundo se enfrentan a las realidades de la crisis climática".

El movimiento "Jóvenes por el clima" fue iniciado por Thunberg en agosto de 2018, cuando comenzó a hacer, sola, una huelga cada viernes frente al Parlamento en Estocolmo para exigir a los políticos de su país que actúen contra el cambio climático.

Desde entonces, millones de jóvenes de todo el mundo se han solidarizado con la adolescente, quien se ha convertido así en el rostro más conocido del movimiento internacional por la protección del clima de la Tierra.