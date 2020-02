Italia achaca al "alarmismo" con el virus una caída del 70% en el negocio turístico

La presidente de la Federación Italiana de Asociaciones de Empresas, Viajes y Turismo, Ivana Jelinic, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el "espíritu alarmista" con el que se ha informado sobre el coronavirus que en este momento mantiene a 374 contagiados y doce fallecidos, ha creado daños económicos que equivalen al 70% del valor del turismo en el país transalpino.

"El estado de pánico y las informaciones alarmistas tanto en Italia como en algunos países extranjeros ha creado una situación de pánico más allá de toda lógica y razón. Hemos recibido un número de cancelaciones muy elevado en las últimas 48 horas de paquetes vacacionales de la Semana Santa, pero también en verano; así como anulaciones de convenciones, congresos u otros eventos", ha referido.

En este sentido Jelinic ha manifestado que en este momento se calcula que el sector turístico italiano ha sufrido pérdidas que equivalen "al 70% del su valor". Si bien ha señalado, que todavía no tienen "cifras precisas" al respecto, ha manifestado que solo la cancelación por decreto ley del Gobierno de las cancelaciones de las excursiones del colegio hasta el próximo 15 de marzo "supone una pérdida de 316 millones de euros". "Esto es solo la punta del Iceberg", ha enfatizado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la imagen que se está trasmitiendo de que "Italia no es un país seguro" no está "conforme a la realidad". "La información sobre el coronavirus ha tenido un impacto emotivo muy violento sobre todo en los países extranjeros, aunque la situación está bajo control y se vive con total normalidad, excepto los municipios circunscritos a las zonas rojas de donde no se puede ni entrar ni salir", ha agregado.

"La prensa internacional ha copiado nuestro espíritu alarmista y en 48 horas nos hemos convertido en un país no seguro, al que es mejor no viajar y del que es mejor no acoger a personas que hayan viajado. Estamos haciendo a nuestro turismo daños inestimables", ha reiterado.

Sin embargo, el director del Consejo Superior de la Sanidad, Franco Locatelli, ha constatado en las últimas horas el 95% de las pruebas realizadas a pacientes para descartar el virus han dado negativo. "Los test efectuados han dado en el 95% de los casos un resultado negativo. Luego el riesgo de contagio es elevado en los sujetos que ya presentan otras patologías, si bien es mucho menos en los pacientes asintomáticos", ha hecho saber Locatelli que además ha explicado que a partir de ahora de van a realizar las pruebas diagnósticas solo a las personas que manifiesten síntomas.

En total, Italia ha practicado más de 9460 test de diagnóstico del coronavirus que ha revelado 374 personas que han sido contagiadas, de las que 209 están en su casa sin que precisen de curas médicas específicas y sin presentar síntomas graves. Además, 116 siguen ingresados en el hospital, mientras que 36 están en la Unidad de Cuidados Intensivos. Por regiones, el balance queda así: Hay 258 personas contagiadas en Lombardia; 71 en Véneto;30 en Emilia-Romaña; 3 en Piamonte; 3 en el Lazio; 3 en Sicilia; 2 en Toscana;2 en Liguria; una en la Provincia autónoma de Bolzano y una en la región de las Marcas. La doceava víctima mortal relacionada con el coronavirus es un hombre de 69 años de la ciudad de Lodi, que presentaba un cuadro de enfermedades respiratorias previas. Del otro lado la historia de la primera contagiada en Italia por coronavirus. Una turista china que fue aislada y hoy ya está recuperada.

Por su parte, el miembro del comité ejecutivo de la OMS, desplazado a Italia, ha llamado a la calma y ha invitado a poner en contexto este virus que debe "analizarse en sus justos términos: sobre 100 personas infectadas, 80 se curan espontáneamente, 15 tienen problemas serios pero asumibles en un correcto ambiente sanitario, el 5% es gravísimo y el 3% muere".