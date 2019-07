¿Italianización de la política? Mediaset te hace más propenso a votar populismos

El gran misterio de la televisión actual es que casi todo el mundo critica la 'telebasura', pero luego los 'realities' copan la mayor parte de la audiencia a diario. La oferta cultural o educativa de ciertos canales es escasa o, directamente, nula, lo que provoca que la mayoría no pueda acceder a otro tipo de contenidos. ¿Esto quiere decir que existe una relación entre la calidad del contenido y el nivel del espectador? Según un reciente estudio llevado a cabo en Italia, sí. De hecho, sus autores citan a Mediaset como un ejemplo de televisión que incluso hace que sus televidentes sean más propensos a votar a partidos políticos populistas.

En este minucioso artículo publicado en 'American Economic Review', una de las revistas de ciencias sociales más prestigiosas del mundo, tres economistas, Rubén Durante, Paolo Pinotti y Andrea Tesei, proporcionan pruebas sólidas para llegar a un conjunto de conclusiones impactantes: ver mucha televisión de entretenimiento te hace más propenso a votar a partidos populistas; en concreto, el estudio señala el vínculo que existe entre llevar años consumiendo la televisión de Silvio Berlusconi y votar a Forza Italia.

Hasta finales de la década de 1970, la televisión italiana era un asunto de Estado: los únicos canales nacionales estaban bajo el paraguas de la RAI, la emisora ​​estatal. Al igual que en España hasta la irrupción de las privadas, la RAI se basaba casi exclusivamente en contenidos 'serios' como los telediarios de noticias o programación educativa. Tal y como apunta este artículo de 'The Atlantic', incluso la publicidad tenía que cumplir con altos estándares morales: los anuncios de alimentos para mascotas, por ejemplo, no podían mostrar imágenes en movimiento de gatos o perros porque, al parecer, los jefes de la RAI pensaron que no era muy ético que las compañías vendieran comida para animales de compañía mientras millones de personas en todo el mundo pasaban hambre.

La irrupción de Silvio Berlusconi en la televisión comenzó cuando empezó a comprar canales regionales en los años 80, lo que más tarde le permitiría construir la primera red privada de canales en Italia. Allí, la introducción gradual de los canales de Mediaset en diferentes regiones de Italia hace posible estudiar el efecto que tuvo este tipo de televisión en el comportamiento electoral. Por ejemplo, Durante, Pinotti y Tesei descubrieron que aquellas partes de Italia que tuvieron un acceso temprano a Mediaset tenían una probabilidad mucho mayor de votar por Forza Italia, el flamante partido político de Berlusconi que surgió en 1994 cuando entró por primera vez en la escena política.

Durante las siguientes dos décadas, para verificar que Mediaset fue el factor relevante de esta orientación del voto, los autores compararon las ciudades y pueblos que tenían una buena recepción de los canales de Mediaset (en frecuencias regionales) con los vecinos que inicialmente tenían una señal deficiente debido a obstáculos físicos, como una cordillera. Sorprendentemente, los italianos que tenían mejor acceso a Mediaset por este tipo de razones geográficas aleatorias votaban a los partidos populistas en mayor número que sus vecinos con mala señal.

Entre los italianos de mayor edad, los autores del estudio argumentan que "el mayor apoyo para Forza Italia podría atribuirse a su exposición al sesgo marcadamente proBerlusconi de los noticieros de Mediaset". Cuanto antes habían estado expuestos a Mediaset, más fácil resultaba manipularles cuando los presentadores le bailaban el agua a Berlusconi. Así de simple.

En el caso de los italianos más jóvenes, los autores concluyen que los consumidores habituales de Mediaset prefieren a Berlusconi porque están menos preparados. Puede parecer exagerado, pero el estudio es contundente: los italianos que ven mucho los canales de Mediaset antes de los 10 años se desempeñan peor en una serie de pruebas de aritmética y alfabetización. Y un dato aún más curioso (y devastador): durante el servicio militar obligatorio en Italia (abolido en 2005), cuanto más veían los reclutas Mediaset, más probable era que estuvieran exentos de prestar servicio por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos.