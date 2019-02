Maduro y Guaidó miden sus fuerzas con manifestaciones masivas en Venezuela

El chavismo ha salido a las calles este sábado a defender a quien consideran su legítimo mandatario, Nicolás Maduro, mientras la oposición encarnada en la nueva esperanza del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó ha hecho lo propio.

Miles de simpatizantes del oficialismo venezolano celebraban los 20 años de la llamada revolución bolivariana que inició su líder, el fallecido Hugo Chávez, y que ha continuado desde 2013 el presidente, Nicolás Maduro. La celebración se produce en un momento en el que Maduro cuenta con gran rechazo por buena parte de la comunidad internacional, que considera que fue electo en un proceso fraudulento.

En la manifestación en Caracas, que se realizó en la avenida Bolívar, una calle emblemática donde Chávez agrupaba a decenas de miles de sus simpatizantes, participaron el gabinete de Maduro, la milicia, empleados públicos y simpatizantes chavistas. Efe pudo confirmar que las calles adyacentes estaban repletas de autobuses que se encargaron de trasladar a personas de todos los estados del país a esta movilización.

"Se cumplen 20 años de trabajo, luchas, avances y logros importantes, a pesar de las dificultades y las conspiraciones imperiales. La Revolución Bolivariana es un pueblo que decidió ser libre para reivindicarse, de la mano de nuestro Comandante. Chávez. ¡Felicidades a todos!", dijo Maduro en Twitter.

Además, en respuesta a los llamamientos de Guaidó a la rebelión del Ejército, Maduro ha destacado la fidelidad de los militares. "La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cada vez más leal, más comprometida al mando que tengo como comandante nacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está unida al pueblo en respeto a la Constitución", ha remachado.

También se ha referido a las ofertas opositoras de ayuda humanitaria para paliar la crisis que sufre la población. "Es tiempo de buscar soluciones. Venezuela no somos mendigos. No necesitamos ayuda de nadie", ha argumentado.

Reconocimiento del Parlamento Europeo

También este sábado la oposición se manifestó para agradecer al Parlamento Europeo (PE) el reconocimiento a Guadió como presidente encargado de Venezuela, tras autoproclamarse el pasado 23 de enero, por considerar ilegítimo a Maduro después de un proceso electoral "fraudulento".

Guaidó ha anunciado la creación de una coalición internacional para enviar ayuda humanitaria y por la libertad de Venezuela. Además, ha informado de que se han dispuesto ya tres puntos para la entrada de ayuda humanitaria en el país.

"Hoy anunciamos una coalición mundial por la ayuda humanitaria y la libertad en Venezuela. Ya tenemos tres puntos de acopio para la ayuda: Cúcuta es el primero. Otro estará en Brasil y otro en una isla del Caribe", ha afirmado Guaidó durante un acto multitudinario de la oposición en Caracas.

Guaidó ha apelado de nuevo a la sublevación de los militares. "Usted, soldado, tendrá en sus manos la decisión de permitir la entrada de esos insumos de ayuda. Pediremos el acompañamiento de los venezolanos para recibir la ayuda humanitaria", ha argumentado. "No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria, no. Es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, ejercer soberanía, expulsar al ELN, les digo a los soldados que no disparen a los manifestantes", ha apostillado.

El autoproclamado presidente ha reiterado además su calificación de "usurpador" referido a Nicolás Maduro. "Los que hoy usurpan el poder, de los que creen que una banda los hace presidentes. Vamos a seguir en las calles hasta que logremos la libertad, el cese de la usurpación", ha advertido.

Además, el diputado de la Asamblea Nacional ha destacado la labor a nivel internacional en referencia a las sanciones anunciadas principalmente por Estados Unidos. "Hemos protegido el dinero del país para reactivar la producción de nuestro país, para paliar la crisis humanitaria. El 23 de enero todos tomamos el juramento de luchar hasta alcanzar la libertad y hoy lo reafirmamos", ha subrayado.

Guaidó ha apelado además al "pueblo chavista descontento y defraudado". "Maduro no protege a nadie, pero la Constitución sí. No buscamos torcer manos, sino estrecharlas", ha remachado.