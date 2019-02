Sánchez pide a Rivera y Casado "lealtad de Estado" ante el conflicto de Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este sábado a los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, que sean "leales con el Estado", que no con su Gobierno, ante las decisiones que se tomen respecto a la crisis en Venezuela. Sánchez, en el mitin de presentación de los candidatos socialistas aragoneses a las elecciones municipales y autonómicas de mayo, ha insistido en que la política exterior relacionada con la crisis de Venezuela es "una cuestión de Estado".

Y aunque a la oposición no le pide que apoye al Gobierno de España, sí le "exige", tanto a Casado como a Rivera, que sean "leales con el Estado". Ha recordado que si España, Francia y Alemania han sido capaces de ponerse de acuerdo, representando cada uno de ellos ideologías diferentes (socialdemocracia, liberalismo y democracia cristiana), no entiende por qué dentro de España ese acuerdo no ha sido posible.

Rivera sigue con sus críticas

A pesar de las advertencias de Sánchez, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a cargar este sábado contra la estrategia del Gobierno en el caso venezolano y expresado su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente del país "para hacer una transición democrática" y "convocar elecciones libres y justas en un tiempo prudencial".

En opinión de Rivera, "Maduro no puede ser quien convoque estas elecciones, básicamente porque un tirano no se convierte en demócrata ni en ocho días ni en ocho años". Por ello, ha considerado que el ultimátum planteado por el Gobierno de España "tiene muy poco sentido si le das a Maduro la llave" porque "no va a convocar elecciones libres". Al respecto ha recordado que los últimos comicios en Venezuela "fueron fraudulentos y la Unión Europea, con buen criterio, no las reconoció".

El dirigente del partido naranja se ha pronunciado de esta manera durante su intervención en el Campus Joven de Invierno de Ciudadanos, que se celebra este sábado en Pamplona. Un encuentro en el que ha transmitido su apoyo al pueblo venezolano y ha destacado que "estamos viviendo momentos históricos". Albert Rivera ha destacado que le hubiera gustado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "liderara el reconocimiento de Guaidó y no que lo ralentizara". Al respecto, ha indicado que "si rectifican mañana o pasado, bienvenidos aquellos que han estado defendiendo la equidistancia a los que hemos estado defendiendo la democracia".

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha sido muy crítico con la postura adoptada por el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en la crisis de Venezuela que, ha dicho, le "avergüenza" porque está "limpiando y legitimando la imagen de un tirano".